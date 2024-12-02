atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 2 декабря, 09:24

Published 2 декабря, 09:24

Modified 2 декабря, 09:26

Updated 2 декабря, 09:26

Счета арестованы в рамках иска о расторжении концессии

В Новосибирске арестованы счета концессионера строительства шести школ

2 декабря 2024, 09:24
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Счета арестованы в рамках иска о расторжении концессии
Банковские счета компании арестованы в качестве обеспечительной меры по иску региональной прокуратуры, следует из материалов арбитражного суда.

Лицевой и расчетные счета ООО «Школа на Николая Сотникова» арестованы по ходатайству прокуратуры Новосибирской области. Кроме того, региональный арбитражный суд наложил запрет на любые действия по изменению права собственности и совершению любых сделок с движимым и недвижимым имуществом компании.

Судья Ольга Суворова приняла такое решение в рамках подготовки к рассмотрению совместного иска прокуратуры и регионального правительства к министерству образования Новосибирской области и ООО «Школа на Николая Сотникова» с требованием расторжения концессионного соглашения на строительство в Новосибирске шести общеобразовательных школ.

«С учетом недобросовестного поведения ответчиков, а именно срыва исполнения обязательств в рамках концессионного соглашения и подрядных правоотношений, значительности суммы, подлежащей возврату в бюджет Новосибирской области, непринятие срочных обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта», — говорится в судебном определении, с которым ознакомился корреспондент Atas.Info.

Первое заседание по делу назначено на 18 декабря.

Концессия на строительство школ была заключена в 2021 году, построены учебные заведения должны были к концу 2023 года. В реальности к 2024 году максимальная строительная готовность объектов составляла не более 20%.

Глава ООО «Школа на Николая Сотникова» Отто Сопроненко арестован в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Размер выплат из регионального бюджета в рамках концессионного соглашения составил 3 млрд рублей.

Стройплощадки шести концессионных школ арестовали в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
С отставанием в три года: «ВИС» заканчивает строительство поликлиники по концессииШкольную концессию в Новосибирске требуют признать недействительнойРазорвать концессию на строительство 4 моста предлагают новосибирские депутаты
#Новосибирск#Арбитражный суд#Концессия#Арест#Школы#Счета
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика