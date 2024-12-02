В Новосибирске арестованы счета концессионера строительства шести школ

Posted 2 декабря, 09:24
Published 2 декабря, 09:24
Modified 2 декабря, 09:26
Updated 2 декабря, 09:26
Лицевой и расчетные счета ООО «Школа на Николая Сотникова» арестованы по ходатайству прокуратуры Новосибирской области. Кроме того, региональный арбитражный суд наложил запрет на любые действия по изменению права собственности и совершению любых сделок с движимым и недвижимым имуществом компании.
Судья Ольга Суворова приняла такое решение в рамках подготовки к рассмотрению совместного иска прокуратуры и регионального правительства к министерству образования Новосибирской области и ООО «Школа на Николая Сотникова» с требованием расторжения концессионного соглашения на строительство в Новосибирске шести общеобразовательных школ.
«С учетом недобросовестного поведения ответчиков, а именно срыва исполнения обязательств в рамках концессионного соглашения и подрядных правоотношений, значительности суммы, подлежащей возврату в бюджет Новосибирской области, непринятие срочных обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта», — говорится в судебном определении, с которым ознакомился корреспондент Atas.Info.
Первое заседание по делу назначено на 18 декабря.
Концессия на строительство школ была заключена в 2021 году, построены учебные заведения должны были к концу 2023 года. В реальности к 2024 году максимальная строительная готовность объектов составляла не более 20%.
Глава ООО «Школа на Николая Сотникова» Отто Сопроненко арестован в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Размер выплат из регионального бюджета в рамках концессионного соглашения составил 3 млрд рублей.