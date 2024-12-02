В Новосибирске члены банды отправились в колонию за разбойные нападения

Суд назначил виновным от 9 до 18 лет колонии, в зависимости от степени тяжести участия в преступлении. Один из злоумышленников пошел на сделку со следствием и решение по его делу еще не вынесено. Двух мошенниц из Новосибирска арестовали за обман пенсионера на 60 млн рублей