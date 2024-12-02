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Posted 2 декабря, 09:12

Published 2 декабря, 09:12

Modified 2 декабря, 09:14

Updated 2 декабря, 09:14

Они угрожали оружием

В Новосибирске члены банды отправились в колонию за разбойные нападения

2 декабря 2024, 09:12
Фото: 1MI. Они угрожали оружием
В Новосибирске вынесли приговор членам ОПГ-банды, совершивших различные преступления в областной столице, сообщили в прокуратуре.

Банду организовал бывший заключенный. Он решил создать группу из мужчин, которые будут совершать разбойное нападение. Всего в ней состояло девять человек. Они четко продумали план. Для преступного умысла купили маски, перчатки и оружие.

В 2022 году они совершили несколько преступлений, а именно вызывали такси через чужой телефон, нападали на водителя, угоняли его машину и грабили ювелирные магазины. Всего было похищено товара на 5 млн рублей. Однако преступников поймали. Им предъявили обвинения по семи уголовным статьям.

Суд назначил виновным от 9 до 18 лет колонии, в зависимости от степени тяжести участия в преступлении. Один из злоумышленников пошел на сделку со следствием и решение по его делу еще не вынесено. Двух мошенниц из Новосибирска арестовали за обман пенсионера на 60 млн рублей

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