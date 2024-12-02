В Новосибирске экстренно приземлился самолет до Пхукета

Posted 2 декабря, 03:55
Published 2 декабря, 03:55
Modified 2 декабря, 03:57
Updated 2 декабря, 03:57
Самолет летел 2 декабря из Томска до Пхукета. Перевозчиком является компания «Азур Эйр». При перелете пилоты запросили экстренную посадку.
Воздушное судно вынужденно село в Новосибирске. Это произошло из-за технической неисправности. Посадка была осуществлена благополучно. Теперь борт отстранили от полетов на время проверки.
В самолете находились 300 пассажиров. Их обещают довезти до точки назначения, но уже на другом самолете. Прокуратура проверяет инцидент. Также до Новосибирска не могли долететь сотни человек. В этот день была сильнейшая метель.