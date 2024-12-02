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Posted 2 декабря, 03:55

Published 2 декабря, 03:55

Modified 2 декабря, 03:57

Updated 2 декабря, 03:57

Самолет в областной столице

В Новосибирске экстренно приземлился самолет до Пхукета

2 декабря 2024, 03:55
Фото: atas.info. Самолет в областной столице
В Новосибирске была совершена экстренная посадка самолета, о чем сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Самолет летел 2 декабря из Томска до Пхукета. Перевозчиком является компания «Азур Эйр». При перелете пилоты запросили экстренную посадку.

Воздушное судно вынужденно село в Новосибирске. Это произошло из-за технической неисправности. Посадка была осуществлена благополучно. Теперь борт отстранили от полетов на время проверки.

В самолете находились 300 пассажиров. Их обещают довезти до точки назначения, но уже на другом самолете. Прокуратура проверяет инцидент. Также до Новосибирска не могли долететь сотни человек. В этот день была сильнейшая метель.

В Новосибирск не могут долететь более 10 самолетов
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Аэропорт#Самолет#Пхукет#Томск
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