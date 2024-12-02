В Новосибирске объявлен бой уличным торговцам-нелегалам

Если жители Новосибирска обратят внимание на факт нелегальной торговли, то каждый может обратиться в мэрию, а именно в общую приемную или приемную потребительского рынка, а также в администрацию района города, где зафиксировано нарушение. Все контакты представлены на сайтах.