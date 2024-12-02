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Posted 2 декабря, 09:20

Published 2 декабря, 09:20

Modified 2 декабря, 09:22

Updated 2 декабря, 09:22

Продавцов наказывают

В Новосибирске объявлен бой уличным торговцам-нелегалам

2 декабря 2024, 09:20
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Продавцов наказывают
В Новосибирске торговцы ежедневно устраивают нелегальную продажу различных товаров: как с ними борются, рассказали Atas.info в мэрии.

Департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска уточнил вопросы нелегальной уличной торговли. В областной столице регулярно проводятся рейды по выявлению незаконной торговли на улицах города. Можно сказать, что торговцам-нелегалам объявлен бой в Новосибирске.

В мероприятиях участвуют сотрудники муниципалитета и МВД. За торговлю в неустановленных местах следует наказание: предупреждение или штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Если нарушители решили нарушить закон повторно, то им выпишут 4-5 тысячи рублей.

В ходе рейдов товар сомнительного качества изымают. Это касается не только товаров, но и автомобилей, через которые могла осуществляться продажа. Всего за 10 месяцев 2024 года было проведено 1458 рейдов, составлено 1557 протоколов, произведено 409 изъятий, из которых уничтожено 8,5 тонн продукции.

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Если жители Новосибирска обратят внимание на факт нелегальной торговли, то каждый может обратиться в мэрию, а именно в общую приемную или приемную потребительского рынка, а также в администрацию района города, где зафиксировано нарушение. Все контакты представлены на сайтах.

Недавно сибиряки возмутились уличными торговцами незамерзаек, нарушающих правила дорожного движения. Мы уточнили данный вопрос. Как узнал Atas.info в Госавтоинспекции, напрямую уличными торговцами ведомство не занимается. Однако экипажи ДПС в любом случае привлекут к ответственности водителей-нарушителей, паркующих свой автомобиль в неположенном месте.

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