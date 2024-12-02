В Новосибирске объявлен бой уличным торговцам-нелегалам

Posted 2 декабря, 09:20
Published 2 декабря, 09:20
Modified 2 декабря, 09:22
Updated 2 декабря, 09:22
Департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска уточнил вопросы нелегальной уличной торговли. В областной столице регулярно проводятся рейды по выявлению незаконной торговли на улицах города. Можно сказать, что торговцам-нелегалам объявлен бой в Новосибирске.
В мероприятиях участвуют сотрудники муниципалитета и МВД. За торговлю в неустановленных местах следует наказание: предупреждение или штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Если нарушители решили нарушить закон повторно, то им выпишут 4-5 тысячи рублей.
В ходе рейдов товар сомнительного качества изымают. Это касается не только товаров, но и автомобилей, через которые могла осуществляться продажа. Всего за 10 месяцев 2024 года было проведено 1458 рейдов, составлено 1557 протоколов, произведено 409 изъятий, из которых уничтожено 8,5 тонн продукции.
Если жители Новосибирска обратят внимание на факт нелегальной торговли, то каждый может обратиться в мэрию, а именно в общую приемную или приемную потребительского рынка, а также в администрацию района города, где зафиксировано нарушение. Все контакты представлены на сайтах.
Недавно сибиряки возмутились уличными торговцами незамерзаек, нарушающих правила дорожного движения. Мы уточнили данный вопрос. Как узнал Atas.info в Госавтоинспекции, напрямую уличными торговцами ведомство не занимается. Однако экипажи ДПС в любом случае привлекут к ответственности водителей-нарушителей, паркующих свой автомобиль в неположенном месте.