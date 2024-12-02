В Новосибирске певицу Пелагею перед концертом спасали врачи

Posted 2 декабря, 08:37
Published 2 декабря, 08:37
Modified 2 декабря, 08:39
Updated 2 декабря, 08:39
Пелагея призналась, что заболела ангиной после концерта во Владивостоке, и ее состояние ухудшалось по мере полета в Новосибирск. При этом шоу в родном городе был очень важен для нее, так как оно был первым стадионным концертом здесь.
«Когда я проснулась во Владивостоке, мне стало страшно — ангина была такая сильная. Шесть часов в пути, и все становилось хуже и хуже», — приводит слова певицы VN.ru.
На помощь пришли местные врачи, которые оперативно сделали ей капельницу, благодаря чему Пелагея смогла выйти на сцену и провести три часа в компании своих поклонников.
Концерт начался с задержкой в 30 минут из-за длинных очередей и досмотра на входе, но зрители с нетерпением ждали своего кумира. На выступление пришли около трех тысяч человек.