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Posted 2 декабря, 08:37

Published 2 декабря, 08:37

Modified 2 декабря, 08:39

Updated 2 декабря, 08:39

Певица Пелагея

В Новосибирске певицу Пелагею перед концертом спасали врачи

2 декабря 2024, 08:37
Фото: culture.ru. Певица Пелагея
В день завершения своего масштабного концертного тура по России, Пелагея выступила в родном Новосибирске, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем.

Пелагея призналась, что заболела ангиной после концерта во Владивостоке, и ее состояние ухудшалось по мере полета в Новосибирск. При этом шоу в родном городе был очень важен для нее, так как оно был первым стадионным концертом здесь.

«Когда я проснулась во Владивостоке, мне стало страшно — ангина была такая сильная. Шесть часов в пути, и все становилось хуже и хуже», — приводит слова певицы VN.ru.

На помощь пришли местные врачи, которые оперативно сделали ей капельницу, благодаря чему Пелагея смогла выйти на сцену и провести три часа в компании своих поклонников.

Концерт начался с задержкой в 30 минут из-за длинных очередей и досмотра на входе, но зрители с нетерпением ждали своего кумира. На выступление пришли около трех тысяч человек.

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#Алина Гурицкая#Культура#Новосибирск#Здоровье#Пелагея#Концерт#Музыка
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