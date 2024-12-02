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Posted 2 декабря, 02:41

Published 2 декабря, 02:41

Modified 2 декабря, 02:43

Updated 2 декабря, 02:43

Мужчины погибли

В Новосибирске скончался второй пассажир из разорванного на части автомобиля

2 декабря 2024, 02:41
Фото: ГАИ. Мужчины погибли
В Новосибирске врачи не смогли спасти жизнь второго пассажира из разорванного автомобиля, сообщили в ГАИ.

Инцидент произошел 1 декабря на улице Титова. За рулем автомобиля «Субару» ехал мужчина (ему 43 года). В его салоне было еще два новосибирца, которым 32 года.

Водитель потерял управление и влетел в столб. Авто разорвало на две части. На месте погиб один из пассажиров. Второй скончался в больнице. Жизнь автомобилиста спасают врачи. Все обстоятельства ДТП выясняются.

Не менее страшное ДТП произошло и на Октябрьском мосту. Там разбились люди. Среди погибших — три человека. Машиной управлял 21-летний водитель.

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