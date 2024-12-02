В Новосибирске скончался второй пассажир из разорванного на части автомобиля

Posted 2 декабря, 02:41
Published 2 декабря, 02:41
Modified 2 декабря, 02:43
Updated 2 декабря, 02:43
Инцидент произошел 1 декабря на улице Титова. За рулем автомобиля «Субару» ехал мужчина (ему 43 года). В его салоне было еще два новосибирца, которым 32 года.
Водитель потерял управление и влетел в столб. Авто разорвало на две части. На месте погиб один из пассажиров. Второй скончался в больнице. Жизнь автомобилиста спасают врачи. Все обстоятельства ДТП выясняются.
Не менее страшное ДТП произошло и на Октябрьском мосту. Там разбились люди. Среди погибших — три человека. Машиной управлял 21-летний водитель.