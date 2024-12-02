В Новосибирске водитель разорванного в ДТП автомобиля ездил без прав

В результате аварии один пассажир погиб мгновенно, а второй скончался в больнице. Им было 32 года. Виновник дорожно-транспортного происшествия сейчас в больнице. Выяснилось, что он не имел права управлять автомобилем: водительских прав у него не имелось. Ранее КамАЗ насмерть задавил рабочего в Новосибирской области.