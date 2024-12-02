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Posted 2 декабря, 01:58

Published 2 декабря, 01:58

Modified 2 декабря, 02:00

Updated 2 декабря, 02:00

Машину разорвало

В Новосибирске водитель разорванного в ДТП автомобиля ездил без прав

2 декабря 2024, 01:58
Фото: ГАИ. Машину разорвало
В Новосибирске произошло жуткое ДТП: в ГАИ рассказали, что водитель ехал без прав.

Все случилось днем 1 декабря. По дороге на улице Титова ехал автомобиль Subaru. Им управлял 43-летний водитель. В салоне было два человека.

В один момент автомобилист потерял управление транспортным средством и врезался в световую опору. Случилось это у дома №253/1. Машину разорвало на две части от сильнейшего удара.

В результате аварии один пассажир погиб мгновенно, а второй скончался в больнице. Им было 32 года. Виновник дорожно-транспортного происшествия сейчас в больнице. Выяснилось, что он не имел права управлять автомобилем: водительских прав у него не имелось. Ранее КамАЗ насмерть задавил рабочего в Новосибирской области.

Фото: ГАИ
Массовое ДТП произошло в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Автомобиль
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