В Новосибирске водитель разорванного в ДТП автомобиля ездил без прав

Posted 2 декабря, 01:58
Published 2 декабря, 01:58
Modified 2 декабря, 02:00
Updated 2 декабря, 02:00
Все случилось днем 1 декабря. По дороге на улице Титова ехал автомобиль Subaru. Им управлял 43-летний водитель. В салоне было два человека.
В один момент автомобилист потерял управление транспортным средством и врезался в световую опору. Случилось это у дома №253/1. Машину разорвало на две части от сильнейшего удара.
В результате аварии один пассажир погиб мгновенно, а второй скончался в больнице. Им было 32 года. Виновник дорожно-транспортного происшествия сейчас в больнице. Выяснилось, что он не имел права управлять автомобилем: водительских прав у него не имелось. Ранее КамАЗ насмерть задавил рабочего в Новосибирской области.