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Posted 2 декабря, 06:49

Published 2 декабря, 06:49

Modified 2 декабря, 06:51

Updated 2 декабря, 06:51

Пенсионерку обманули

В Новосибирске жертве телефонных мошенников вернули единственную квартиру

2 декабря 2024, 06:49
Фото: Изображение Midjourney. Пенсионерку обманули
Пенсионерке вернули жилье после обмана телефонных мошенников: подробности рассказала сама потерпевшая.

Ольга Мануйлова живет одна. Ей 69 лет. Однажды ей позвонили лжеправоохранители и сообщили, что у нее якобы перевели со счета 100 тысяч рублей, хотя таких денег у нее не было.

Пенсионерке задурили голову: чтобы спасти ее квартиру, ее спровоцировали взять кредит на 800 тысяч и продать жилье по заниженной цене. Эта сделка помогла бы сохранить недвижимость, но все случилось наоборот. Деньги забрали аферисты, а на следующее утро женщина поняла, что ее обманули.

Квартиру она попыталась вернуть через суд. Он встал на сторону жертвы, так как экспертиза показала, что в момент продажи сибирячка неадекватно воспринимала реальность. Новые владельцы жилья были этим не довольны. Однако ничего не поделать: теперь старушка должна вернуть им деньги, за которые они купили ее жилплощадь, пишет «Прецедент». Ранее другую группу мошенников задержали в Новосибирске.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Недвижимость#Жилье#Мошенники
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