В Новосибирске жертве телефонных мошенников вернули единственную квартиру

Квартиру она попыталась вернуть через суд. Он встал на сторону жертвы, так как экспертиза показала, что в момент продажи сибирячка неадекватно воспринимала реальность. Новые владельцы жилья были этим не довольны. Однако ничего не поделать: теперь старушка должна вернуть им деньги, за которые они купили ее жилплощадь, пишет «Прецедент». Ранее другую группу мошенников задержали в Новосибирске.