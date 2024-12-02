В Новосибирске жертве телефонных мошенников вернули единственную квартиру

Posted 2 декабря, 06:49
Published 2 декабря, 06:49
Modified 2 декабря, 06:51
Updated 2 декабря, 06:51
Ольга Мануйлова живет одна. Ей 69 лет. Однажды ей позвонили лжеправоохранители и сообщили, что у нее якобы перевели со счета 100 тысяч рублей, хотя таких денег у нее не было.
Пенсионерке задурили голову: чтобы спасти ее квартиру, ее спровоцировали взять кредит на 800 тысяч и продать жилье по заниженной цене. Эта сделка помогла бы сохранить недвижимость, но все случилось наоборот. Деньги забрали аферисты, а на следующее утро женщина поняла, что ее обманули.
Квартиру она попыталась вернуть через суд. Он встал на сторону жертвы, так как экспертиза показала, что в момент продажи сибирячка неадекватно воспринимала реальность. Новые владельцы жилья были этим не довольны. Однако ничего не поделать: теперь старушка должна вернуть им деньги, за которые они купили ее жилплощадь, пишет «Прецедент». Ранее другую группу мошенников задержали в Новосибирске.