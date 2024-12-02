В Новосибирской области партия «Новые люди» поддержала соцпроекты для инвалидов

«Хакатон — это не только возможность предложить конкретные решения городских проблем, но и шанс для участников заявить о себе, научиться работать в команде и познакомиться с единомышленниками. Мы уверены, что итоговые проекты принесут реальную пользу людям с ОВЗ», — отметил руководитель волонтёрского штаба «На равных» Антон Корниенко.