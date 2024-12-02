В Новосибирской области партия «Новые люди» поддержала соцпроекты для инвалидов

Posted 2 декабря, 10:01
Published 2 декабря, 10:01
Modified 2 декабря, 10:01
Updated 2 декабря, 10:01
Также в разработке инициатив поучаствовали Законодательного собрания Новосибирской области от «Новых людей» Роман Мурзин и руководитель бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов новосибирской «Опоры России» Наталья Пинигина.
На хакатоне команды разработали несколько конкретных проектов, которые помогут людям с ограниченными возможностями здоровья. Например, новые решения организации сон-часа детей с расстройством аутистического спектра. Другая команда планирует создать онлайн-платформу, где специалисты, работающие с конкретным ребёнком, могут оставлять пожелания и комментарии для коллег. Благодаря такой технологии лечение станет комплексным и быстрее даст результат.
«Хакатон — это не только возможность предложить конкретные решения городских проблем, но и шанс для участников заявить о себе, научиться работать в команде и познакомиться с единомышленниками. Мы уверены, что итоговые проекты принесут реальную пользу людям с ОВЗ», — отметил руководитель волонтёрского штаба «На равных» Антон Корниенко.
Наталья Пинигина предложила социализировать детей с особенностями развития с помощью фиджитал-спорта.
«Фиджитал-спорт может стать доступным каждому. Это соединение физической активности с виртуальной игрой. Нужно придумать интересные форматы, чтобы участники с ограниченными возможностями могли почувствовать себя частью команды в таком новом креативном виде спорта», — завершила своё выступление Наталья Пинигина.
Роман Мурзин рассказал про виды спорта, которыми могут заниматься люди с ограниченными возможностями здоровья. Например, соревнования по дартсу помогают развивать координацию.
Проект «На равных» партия «Новые люди» запустила в июле этого года. Организаторы движения регулярно приглашают экспертов, которые проводят обучение волонтёров. В будущем добровольцы будут помогать адаптироваться в обществе людям с синдром Дауна, аутизмом и другими заболеваниями.