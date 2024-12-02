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Posted 2 декабря, 10:01

Published 2 декабря, 10:01

Modified 2 декабря, 10:01

Updated 2 декабря, 10:01

В Новосибирской области партия «Новые люди» поддержала соцпроекты для инвалидов

В Новосибирской области партия «Новые люди» поддержала соцпроекты для инвалидов

2 декабря 2024, 10:01
Фото: пресс-служба партии «Новые люди».
В Бердске прошёл хакатон «Все идеи реализуемы», участники которого предложили проекты для людей с особенностями развития. Эти идеи обсудили добровольцы волонтёрского штаба «На равных», который создала партия «Новые люди».

Также в разработке инициатив поучаствовали Законодательного собрания Новосибирской области от «Новых людей» Роман Мурзин и руководитель бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов новосибирской «Опоры России» Наталья Пинигина.

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

На хакатоне команды разработали несколько конкретных проектов, которые помогут людям с ограниченными возможностями здоровья. Например, новые решения организации сон-часа детей с расстройством аутистического спектра. Другая команда планирует создать онлайн-платформу, где специалисты, работающие с конкретным ребёнком, могут оставлять пожелания и комментарии для коллег. Благодаря такой технологии лечение станет комплексным и быстрее даст результат.

«Хакатон — это не только возможность предложить конкретные решения городских проблем, но и шанс для участников заявить о себе, научиться работать в команде и познакомиться с единомышленниками. Мы уверены, что итоговые проекты принесут реальную пользу людям с ОВЗ», — отметил руководитель волонтёрского штаба «На равных» Антон Корниенко.

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

Наталья Пинигина предложила социализировать детей с особенностями развития с помощью фиджитал-спорта.

«Фиджитал-спорт может стать доступным каждому. Это соединение физической активности с виртуальной игрой. Нужно придумать интересные форматы, чтобы участники с ограниченными возможностями могли почувствовать себя частью команды в таком новом креативном виде спорта», — завершила своё выступление Наталья Пинигина.

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

Роман Мурзин рассказал про виды спорта, которыми могут заниматься люди с ограниченными возможностями здоровья. Например, соревнования по дартсу помогают развивать координацию.

Проект «На равных» партия «Новые люди» запустила в июле этого года. Организаторы движения регулярно приглашают экспертов, которые проводят обучение волонтёров. В будущем добровольцы будут помогать адаптироваться в обществе людям с синдром Дауна, аутизмом и другими заболеваниями.

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