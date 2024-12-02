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Posted 2 декабря, 03:19

Published 2 декабря, 03:19

Modified 2 декабря, 03:21

Updated 2 декабря, 03:21

Есть погибший

В Новосибирской области водитель грузовика погиб в ДТП с тремя фурами

2 декабря 2024, 03:19
Фото: ГАИ. Есть погибший
На новосибирской трассе случилось смертельное ДТП с тремя большегрузами, о чем информировали в ГАИ.

Все произошло 1 декабря в Каргатском районе. Водитель фуры врезался в КамАЗ, выехав на встречную полосу, а от удара первый автомобиль врезался еще в один проезжающий грузовик.

Столкновение было такой мощности, что водитель КамАЗа погиб. Мужчине было 52 года. Также пострадал виновник транспортного происшествия. Он в медучреждении. Все обстоятельства устанавливали сотрудники ГАИ.

Видео: ГАИ.

Авария с двумя погибшими случилась в этот же день в Новосибирске. Мужчина без прав катал своих друзей и не справился с управлением. Автомобиль разбился на две части. Пассажиры не выжили, а водитель в больнице.

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