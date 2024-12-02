В Новосибирской области водитель грузовика погиб в ДТП с тремя фурами

Posted 2 декабря, 03:19
Published 2 декабря, 03:19
Modified 2 декабря, 03:21
Updated 2 декабря, 03:21
Все произошло 1 декабря в Каргатском районе. Водитель фуры врезался в КамАЗ, выехав на встречную полосу, а от удара первый автомобиль врезался еще в один проезжающий грузовик.
Столкновение было такой мощности, что водитель КамАЗа погиб. Мужчине было 52 года. Также пострадал виновник транспортного происшествия. Он в медучреждении. Все обстоятельства устанавливали сотрудники ГАИ.
Авария с двумя погибшими случилась в этот же день в Новосибирске. Мужчина без прав катал своих друзей и не справился с управлением. Автомобиль разбился на две части. Пассажиры не выжили, а водитель в больнице.