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Posted 3 декабря, 04:22

Published 3 декабря, 04:22

Modified 3 декабря, 04:24

Updated 3 декабря, 04:24

Анна Терешкова

Анна Терешкова вошла в руководство ЛДПР в Новосибирской области

3 декабря 2024, 04:22
Фото: соцсети политика. Анна Терешкова
Генеральный директор Новосибирской филармонии и бывшая вице-мэр Анна Терешкова заняла пост руководителя аппарата регионального отделения ЛДПР по взаимодействию с органами государственной власти.

Назначение Анны Терешковой на партийную должность совпадает с активной подготовкой регионального отделения к избирательной кампании 2025 года. На предстоящей пресс-конференции новый состав руководства ЛДПР представит депутат Госдумы Андрей Луговой, а Терешкова представит ключевые направления взаимодействия партии с органами власти.

Осенью 2024 года ЛДПР в Новосибирской области получила нового координатора — Никиту Столповского. Также в партию вступят депутат горсовета Ростислав Антонов, бизнесмен Александр Бойко и исполнительный директор областной федерации каратэ Андрей Ковалев.

Анна Терешкова ранее занимала должность вице-мэра Новосибирска, но ушла с поста после избрания нового мэра Максима Кудрявцева. 5 ноября она заняла пост главы Новосибирской филармонии.

Анна Терешкова назначена директором Новосибирской государственной филармонии
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#Алина Гурицкая#Политика#Общество#Новосибирск#Власть#Анна Терешкова#Филармония#ЛДПР#Партия
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