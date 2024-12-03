Анна Терешкова вошла в руководство ЛДПР в Новосибирской области

Назначение Анны Терешковой на партийную должность совпадает с активной подготовкой регионального отделения к избирательной кампании 2025 года. На предстоящей пресс-конференции новый состав руководства ЛДПР представит депутат Госдумы Андрей Луговой, а Терешкова представит ключевые направления взаимодействия партии с органами власти.