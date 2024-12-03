Анна Терешкова вошла в руководство ЛДПР в Новосибирской области

Posted 3 декабря, 04:22
Published 3 декабря, 04:22
Modified 3 декабря, 04:24
Updated 3 декабря, 04:24
Назначение Анны Терешковой на партийную должность совпадает с активной подготовкой регионального отделения к избирательной кампании 2025 года. На предстоящей пресс-конференции новый состав руководства ЛДПР представит депутат Госдумы Андрей Луговой, а Терешкова представит ключевые направления взаимодействия партии с органами власти.
Осенью 2024 года ЛДПР в Новосибирской области получила нового координатора — Никиту Столповского. Также в партию вступят депутат горсовета Ростислав Антонов, бизнесмен Александр Бойко и исполнительный директор областной федерации каратэ Андрей Ковалев.
Анна Терешкова ранее занимала должность вице-мэра Новосибирска, но ушла с поста после избрания нового мэра Максима Кудрявцева. 5 ноября она заняла пост главы Новосибирской филармонии.