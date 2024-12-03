Дед Мороз и Снегурочка: цены на праздник в Новосибирске

Профессиональные компании предоставляют различные опции для проведения праздника. С 11 по 19 декабря за визит Деда Мороза со Снегурочкой на дом будут брать около 5 500 рублей за 15 минут и 7 000 рублей за 45 минут. С 20 по 29 декабря цены возрастают: 6 500 рублей и 8 000 рублей соответственно. С 30 декабря и с 2 по 13 января стоимость будет фиксированной: 7 000 и 8 500 рублей за 15 и 45 минут. В этих ценах включен авторский сценарий, реквизит, музыка, фокусы и другие развлечения.