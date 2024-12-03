Дед Мороз и Снегурочка: цены на праздник в Новосибирске

Posted 3 декабря, 03:27
Published 3 декабря, 03:27
Modified 3 декабря, 03:29
Updated 3 декабря, 03:29
До наступления нового года остался всего месяц. Компании, занимающиеся организацией праздников, уже принимают заказы на праздничные мероприятия. Цены на такие услуги варьируются в разном диапазоне. За посещение Деда Мороза и Снегурочки возьмут от 1,5 до 35 тыс. рублей.
Профессиональные компании предоставляют различные опции для проведения праздника. С 11 по 19 декабря за визит Деда Мороза со Снегурочкой на дом будут брать около 5 500 рублей за 15 минут и 7 000 рублей за 45 минут. С 20 по 29 декабря цены возрастают: 6 500 рублей и 8 000 рублей соответственно. С 30 декабря и с 2 по 13 января стоимость будет фиксированной: 7 000 и 8 500 рублей за 15 и 45 минут. В этих ценах включен авторский сценарий, реквизит, музыка, фокусы и другие развлечения.
Визит Деда Мороза и Снегурочки в детский сад или школу будет стоить дороже. Экспресс-программа на 15 минут — 7 000 рублей, игровая программа на 45 минут — 10 500 рублей. Для школьников цены удваиваются, но и продолжительность визита увеличивается. Цены на организацию праздника на улице варьируются от 8 000 до 35 000 рублей.
Есть возможность выбрать эконом-вариант праздника с 5-минутным визитом по цене 1 400 рублей, пишет «Инфопро 54». Также можно заказать утреннюю или вечернюю программу с Дедом Морозом. Существуют услуги звонка от Деда Мороза и проведения квеста под открытым небом.
На разных площадках можно найти объявления от независимых аниматоров с различными предложениями. Цены начинаются от 2 тыс. рублей. Например, за видео-поздравление от Деда Мороза и Снегурочки придется заплатить от 1 500 рублей. Каждый может выбрать вариант для проведения новогоднего праздника. Важно учитывать свои предпочтения и бюджет.