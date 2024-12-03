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Posted 3 декабря, 00:26

Published 3 декабря, 00:26

Modified 3 декабря, 03:12

Updated 3 декабря, 03:12

Праздники и важные дни 3 декабря

День юриста и атомного ледокольного флота: какие праздники отмечают 3 декабря

3 декабря 2024, 00:26
Фото: 1MI. Праздники и важные дни 3 декабря
3 декабря в России и во всем мире отмечаются особенные дни. Рассказываем о них подробнее.

Международный день инвалидов

Одним из ключевых событий 3 декабря является Международный день инвалидов, учреждённый ООН в 1992 году. Этот день был провозглашён для завершения Десятилетия инвалидов, которое проводилось под эгидой ООН с целью улучшения положения людей с ограниченными возможностями. Основная идея праздника заключается в том, чтобы подчеркнуть права инвалидов, поддержать их участие во всех сферах жизни и напомнить обществу о важности создания равных возможностей для каждого.

По данным ООН, на планете живёт более миллиарда человек с различными формами инвалидности. Около 15% мирового населения ежедневно сталкиваются с физическими, социальными и поведенческими барьерами. Среди них — около 100 миллионов детей, для которых инвалидность становится препятствием к обучению и нормальной жизни.

В этот день проводятся выставки, конференции и общественные акции, направленные на привлечение внимания к проблемам людей с инвалидностью. Организации и частные лица объединяются для того, чтобы создать более инклюзивный мир, где каждый человек чувствует себя частью общества.

Парень в коляскеПарень в коляске
Парень в коляске. Фото: Изображение Midjourney

День Неизвестного солдата в России

3 декабря — это также День Неизвестного Солдата, памятная дата, установленная в России в 2014 году. Этот день посвящён памяти воинов, погибших в боях, чьи имена остались неизвестными.

Дата выбрана не случайно: именно 3 декабря 1966 года, в честь 25-летия разгрома немецких войск под Москвой, прах Неизвестного солдата был перенесён из братской могилы в Александровский сад к Кремлёвской стене. С тех пор мемориал стал символом памяти о тех, кто отдал жизнь за Родину.

Памятные мероприятия проходят по всей России. Люди возлагают цветы к мемориалам, участвуют в акциях и молятся за упокой душ павших воинов. Этот день напоминает о том, что героизм не измеряется известностью имени, а жертвы ради Родины никогда не забываются.

СолдатыСолдаты
Солдаты. Фото: 1MI

День юриста

3 декабря — официальный профессиональный праздник российских юристов. Эта дата была выбрана в связи с событиями 1864 года, когда в Российской империи были приняты судебные уставы, ставшие основой современной судебной системы.

Юристы — это люди, которые помогают обществу разбираться в сложностях законодательства. Их труд охватывает множество сфер: судопроизводство, адвокатуру, нотариат, государственную службу и правовую науку.

Ежегодно в этот день вручается премия «Юрист года», а также проходят образовательные и торжественные мероприятия.

День атомного ледокольного флота России

Ещё один профессиональный праздник, связанный с 3 декабря, отмечают российские моряки атомных ледоколов. Именно в этот день в 1959 году был поднят флаг СССР на первом в мире атомном ледоколе «Ленин».

Атомные ледоколы стали технологическим прорывом, позволившим России освоить Северный морской путь и сделать Арктику доступной для научных исследований и судоходства. Современные атомоходы остаются уникальным инструментом для работы в экстремальных условиях.

ЛедоколЛедокол
Ледокол. Фото: 1MI

Народные праздники: Проклов день

В народном календаре 3 декабря посвящено святителю Проклу, архиепископу Константинопольскому. Этот день традиционно называют Прокловым днём. В православии святой Прокл известен как ученик Иоанна Златоуста, прославившийся своими проповедями и молитвами, спасшими Константинополь от землетрясения.

Согласно народным верованиям, с 3 декабря зима полностью вступает в свои права. На Руси этот день отмечали как время, когда нечистая сила, прятавшаяся под землёй, пыталась выбраться наружу. Чтобы отогнать её, люди проклинали духов, а также проводили обряды защиты дома.

Что можно делать в Проклов день:

  • Молиться о защите дома и семьи.
  • Генерально убирать дом.
  • Ремонтировать зимнюю одежду и обувь.
  • Заниматься рукоделием, особенно шитьём тёплой одежды.

Чего делать нельзя:

  • Отправляться в дальние поездки.
  • Шуметь и устраивать весёлые посиделки.
  • Игнорировать семейные заботы.
Не ссорьтесь в этот деньНе ссорьтесь в этот день
Не ссорьтесь в этот день. Фото: Изображение Midjourney

Народные приметы:

  • Снег целый день — к сильным морозам.
  • Если в Проклов день солнечно, то июнь будет тёплым.
  • Щебетание снегирей предвещает метель.

Именины

3 декабря свои именины отмечают:

Александр, Алексей, Анатолий, Владимир, Николай, Иван, Татьяна и другие.

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