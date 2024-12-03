День юриста и атомного ледокольного флота: какие праздники отмечают 3 декабря

Одним из ключевых событий 3 декабря является Международный день инвалидов, учреждённый ООН в 1992 году. Этот день был провозглашён для завершения Десятилетия инвалидов, которое проводилось под эгидой ООН с целью улучшения положения людей с ограниченными возможностями. Основная идея праздника заключается в том, чтобы подчеркнуть права инвалидов, поддержать их участие во всех сферах жизни и напомнить обществу о важности создания равных возможностей для каждого.