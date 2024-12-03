Из Новосибирска в Санкт-Петербург на Новый год 2025: как и где отметить

Posted 3 декабря, 12:05
Published 3 декабря, 12:05
Modified 3 декабря, 12:07
Updated 3 декабря, 12:07
Несмотря на расстояние в 3 200 километров, перелет из Новосибирска в Санкт-Петербург занимает всего около 4,5 часов. Билеты варьируются по цене в зависимости от авиакомпании, времени вылета и маршрута.
|Авиакомпания
|Дата и время вылета
|Дата и время прилета
|Время в пути
|Цена, от
|S7 Airlines
|30 декабря, 12:20
|30 декабря, 13:00
|4 часа 40 минут
|26 300 рублей
|Аэрофлот
|30 декабря, 07:30
|30 декабря, 08:10
|4 часа 40 минут
|19 600 рублей
|Utair + Nordwind (пересадка)
|30 декабря, 21:30
|31 декабря, 20:05
|26 часов 45 минут
|16 700 рублей
|S7 Airlines
|31 декабря, 15:05
|31 декабря, 15:45
|4 часа 40 минут
|22 600 рублей
|Nordwind Airlines
|31 декабря, 10:00
|31 декабря, 10:45
|4 часа 45 минут
|16 300 рублей
|Аэрофлот
|31 декабря, 07:30
|31 декабря, 08:10
|4 часа 40 минут
|16 500 рублей
Совет: Планируйте вылет заранее, чтобы выбрать оптимальный рейс. В предновогодние дни стоимость билетов значительно дороже, однако 31 декабря она немного падает.
Санкт-Петербург предлагает жилье на любой вкус и бюджет. Цены зависят от уровня комфорта и расположения. В отличие от Москвы, в Санкт-Петербурге гораздо больше комфортабельных предложений в самом центре города. Чуть больше чем за 2 000 рублей можно найти уютное жилье на Невском проспекте.
Стоимость проживания в Санкт-Петербурге
|Категория
|Цена за ночь, руб.
|Примечание
|Бюджетные
|от 2 200
|Хостелы и капсульные отели, есть размещение в центре города
|Средней категории
|7 000 — 10 000
|Комфортные номера, близкие к местам празднования
|Дорогие
|15 000 — 30 000
|Роскошное размещение, но по высокой цене
Совет: Если вы планируете активно гулять по городу, выбирайте отели ближе к центру или к Невскому проспекту. Для бюджетного отдыха идеально подойдут хостелы, которые расположены в шаговой доступности от основных достопримечательностей.
Зимой Петербург не балует теплой погодой, но сильных морозов в этот период тоже не бывает. В новогодние дни температура ожидается в пределах -2…-5°C, однако возможны потепления до +1°C.
Санкт-Петербург ежегодно предлагает программы для каждого — от изысканных театральных вечеров до шумных вечеринок в модных клубах. Этот Новый год обещает быть особенным, ведь город на Неве словно создан для зимних чудес.
Традиционные гулянья на Дворцовой площади под открытым небом — отличный выбор для тех, кто хочет насладиться атмосферой праздника бесплатно. В программе:
Правда, тем, кто захочет отметить Новый год на Дворцовой площади, следует готовиться к толпе людей и возможным давкам.
Когда: 31 декабря, с 20:30 до 04:00
Цена: Вход свободный.
Это современный клуб с панорамным видом на Аврору. Гостей ждет масштабное бумажное шоу и выступление кавер-групп. Отметим, что гостей с билетами категории «танцпол» смогут запустить лишь в 01:00 уже 1 января, так что это будет отличным вариантом, как продолжить новогоднюю ночь.
Когда: 31 декабря, с 23:00
Цена: от 3 000 рублей
Для тех, кто желает оторваться и потанцевать, праздничные программы будут организованы и в других клубах. Например, зажигательная атмосфера будет создана в клубе Blank, вход в который обойдется в 2 000 и более рублей. А Новый год в кибер-декорациях можно отметить в клубе «Севкабель Порт».
Роскошный балет Чайковского — идеальный выбор для ценителей классики. Традиционная постановка в сопровождении симфонического оркестра погрузит в атмосферу волшебства. На постановку можно сходить за несколько часов до наступления Нового года, после чего погулять по улицам праздничного Санкт-Петербурга.
Когда: 31 декабря, 19:00
Цена: от 10 000 рублей за билет
Постановку «Щелкунчик» также можно посмотреть в Театре Анны Павловой. Это Альтернативная версия любимой сказки в камерной обстановке. Правда, ее будут показывать уже с 1 по 7 января. Цены начинаются от 3 000 рублей за билет.
Санкт-Петербург — это город, где музыка звучит повсюду, особенно в Новый год. Легендарные залы и уютные клубы предлагают программы, которые перенесут вас в эпоху блеска джаза, величественных вальсов и страстных оперетт. Можно посетить джазовый вечер в клубе Игоря Бутмана. Бархатный голос вокалиста Дмитрия Носкова и мастерская игра джаз-бэнда подарят волшебный коктейль из песен Синатры, Гершвина и рождественских хитов. Цена за участие варьируется от 16 000 до 22 000 рублей, но в нее включен не только концерт, но и изысканный ужин.
Также горожанам и гостям города предлагают новогодний штраус-концерт во Дворце князя Владимира, который окунет в эпоху имперского Петербурга. Здесь зазвучат легкие вальсы Иоганна Штрауса, изящные полонезы и нежные арии из любимых оперетт. Стоимость билетов начинается от 3 000 рублей.
Для тех, кто предпочитает праздновать Новый год с кулинарным размахом, можно отметить его в одном из ресторанов Санкт-Петербурга. В ресторане «Гуси-Лебеди» гостей ждет интерактивный вечер с Дедом Морозом и Снегурочкой. Стоимость ужина на одного человека начинается от 12 000 рублей.
Панорамный ресторан La Vue подготовил изысканную программу с лучшими европейскими блюдами. Для любителей роскоши этот выбор станет идеальным, правда и цена за новогоднюю ночь соответствующая — от 30 000 рублей.
Для любителей необычных тематических вечеринок ресторан Crazy Hunter предлагает Новогоднюю ночь с уникальной программой с захватывающим шоу. Стоимость вечеринки составляет 11 500 рублей на человека, и, за эти деньги вы можете получить не только ужин.
Петербург в январе предлагает широкий спектр занятий: от культурных экскурсий до семейных мероприятий с традиционными зимними развлечениями.
Новогодний бал в аристократическом стиле — это незабываемая атмосфера эпохи XIX века. Мероприятие пройдет в красивейших исторических интерьерах. Гостей ждет интерактивное театрализованное представление с музыкальными и танцевальными номерами, фокусами и маскарадом. Правда, для того, чтобы принять участие в бале, нужно готовиться заранее и сходить на несколько мастер-классов.
Когда: 27–29 декабря, 3 и 7 января
Цена: от 1 500 рублей.
Для детей и взрослых, которые хотят отвлечься от городской суеты, организована поездка в лес недалеко от поселка Токсово. Здесь пройдут веселые игры на свежем воздухе, зимние забавы на «банане» и чаепитие у лесной избушки. Дед Мороз обещает много сюрпризов. Рекомендация: берите термобелье, на природе всегда холоднее.
Цена: от 1 500 рублей.
В Санкт-Петербурге откроется большое количество катков, но самым ярким и необычным станет каток в парке Новая Голландия. На его территории откроется рождественская ярмарка и будут работать мастер-классы для детей.
Цена: Прокат коньков — 500 рублей, вход на каток — 300 рублей.
Любителей покататься на коньках также ждут площадки:
Санкт-Петербург превращается в сказочный город, когда наступает сезон новогодних ярмарок. На Манежной площади раскинется главное рождественское королевство — «Конфетенбург». Каток, яркие павильоны с сувенирами, мастер-классы и елка высотой до 20 метров подарят ощущение волшебства, словно сошедшего со страниц сказки.
На Дворцовой площади в этом году появится восьмиметровая горка, окруженная торговыми лавками и праздничным декором. Здесь можно не только купить подарки, но и вспомнить детство, прокатившись с ледяной высоты.
А в Новой Голландии и «Севкабель Порту» ожидаются маркеты с уютной атмосферой, где под звуки живой музыки можно выбрать флорариумы, авторские керамические игрушки и изысканные лакомства.
Подсчитаем ориентировочную сумму расходов на празднование Нового года в Санкт-Петербурге (на двоих, 31 декабря — 2 января):
|Статья расходов
|Цена на одного (руб.)
|Цена на двоих (руб.)
|Перелет (туда-обратно)
|от 16 300–26 300
|от 32 600–52 600
|Проживание (2 ночи)
|от 4 400–20 000
|от 8 800–40 000
|Развлечения и мероприятия
|от 10 000–50 000
|от 20 000–100 000
|Питание и транспорт
|от 7 000–10 000
|от 14 000–20 000
|Итого
|~40 000
|~70 000
Для одного человека бюджет на трехдневный отдых в Санкт-Петербурге составит около 70 000–80 000 рублей при средней категории комфорта. Культурная столица России — один из лучших вариантов для празднования Нового года.