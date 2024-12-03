Из Новосибирска в Санкт-Петербург на Новый год 2025: как и где отметить

Санкт-Петербург — это город, где музыка звучит повсюду, особенно в Новый год. Легендарные залы и уютные клубы предлагают программы, которые перенесут вас в эпоху блеска джаза, величественных вальсов и страстных оперетт. Можно посетить джазовый вечер в клубе Игоря Бутмана. Бархатный голос вокалиста Дмитрия Носкова и мастерская игра джаз-бэнда подарят волшебный коктейль из песен Синатры, Гершвина и рождественских хитов. Цена за участие варьируется от 16 000 до 22 000 рублей, но в нее включен не только концерт, но и изысканный ужин.