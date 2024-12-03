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Posted 3 декабря, 12:05

Published 3 декабря, 12:05

Modified 3 декабря, 12:07

Updated 3 декабря, 12:07

Новогодний арт-объект

Из Новосибирска в Санкт-Петербург на Новый год 2025: как и где отметить

3 декабря 2024, 12:05
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Новогодний арт-объект
Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
Если вы хотите провести новогодние каникулы в культурной столице России, Санкт-Петербург — отличный выбор. Этот город манит праздничной атмосферой, уникальной архитектурой и множеством мероприятий. Рассказываем, как организовать праздничную поездку из Новосибирска в Санкт-Петербург.

Стоимость авиабилетов из Новосибирска в Санкт-Петербург

Несмотря на расстояние в 3 200 километров, перелет из Новосибирска в Санкт-Петербург занимает всего около 4,5 часов. Билеты варьируются по цене в зависимости от авиакомпании, времени вылета и маршрута.

Цены на авиабилеты Новосибирск-Санкт-Петербург

Авиакомпания Дата и время вылета Дата и время прилета Время в пути Цена, от
S7 Airlines 30 декабря, 12:20 30 декабря, 13:00 4 часа 40 минут 26 300 рублей
Аэрофлот 30 декабря, 07:30 30 декабря, 08:10 4 часа 40 минут 19 600 рублей
Utair + Nordwind (пересадка) 30 декабря, 21:30 31 декабря, 20:05 26 часов 45 минут 16 700 рублей
S7 Airlines 31 декабря, 15:05 31 декабря, 15:45 4 часа 40 минут 22 600 рублей
Nordwind Airlines 31 декабря, 10:00 31 декабря, 10:45 4 часа 45 минут 16 300 рублей
Аэрофлот 31 декабря, 07:30 31 декабря, 08:10 4 часа 40 минут 16 500 рублей

Совет: Планируйте вылет заранее, чтобы выбрать оптимальный рейс. В предновогодние дни стоимость билетов значительно дороже, однако 31 декабря она немного падает.

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Цены на отели в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург предлагает жилье на любой вкус и бюджет. Цены зависят от уровня комфорта и расположения. В отличие от Москвы, в Санкт-Петербурге гораздо больше комфортабельных предложений в самом центре города. Чуть больше чем за 2 000 рублей можно найти уютное жилье на Невском проспекте.

Стоимость проживания в Санкт-Петербурге

Категория Цена за ночь, руб. Примечание
Бюджетные от 2 200 Хостелы и капсульные отели, есть размещение в центре города
Средней категории 7 000 — 10 000 Комфортные номера, близкие к местам празднования
Дорогие 15 000 — 30 000 Роскошное размещение, но по высокой цене

Совет: Если вы планируете активно гулять по городу, выбирайте отели ближе к центру или к Невскому проспекту. Для бюджетного отдыха идеально подойдут хостелы, которые расположены в шаговой доступности от основных достопримечательностей.

Погода в Санкт-Петербурге на Новый год

Зимой Петербург не балует теплой погодой, но сильных морозов в этот период тоже не бывает. В новогодние дни температура ожидается в пределах -2…-5°C, однако возможны потепления до +1°C.

  • Осадки: вероятен мокрый снег или дождь.
  • Ветер: набережные Невы особенно ветреные, поэтому не забудьте теплую непродуваемую одежду и водонепроницаемую обувь.
  • Совет: Возьмите термос с чаем, чтобы согреться во время прогулок.
Ночная метельНочная метель
Ночная метель. Фото: 1MI
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Как встретить Новый год в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург ежегодно предлагает программы для каждого — от изысканных театральных вечеров до шумных вечеринок в модных клубах. Этот Новый год обещает быть особенным, ведь город на Неве словно создан для зимних чудес.

Дворцовая площадь

Елка на Дворцовой площадиЕлка на Дворцовой площади
Елка на Дворцовой площади. Фото: spb-gid.ru

Традиционные гулянья на Дворцовой площади под открытым небом — отличный выбор для тех, кто хочет насладиться атмосферой праздника бесплатно. В программе:

  • Театрализованные шоу;
  • Концерты кавер-групп;
  • Поздравление Деда Мороза;
  • Интерактивные зоны.

Правда, тем, кто захочет отметить Новый год на Дворцовой площади, следует готовиться к толпе людей и возможным давкам.

Когда: 31 декабря, с 20:30 до 04:00

Цена: Вход свободный.

Aurora Concert Hall

Концерт в клубеКонцерт в клубе
Концерт в клубе. Фото: Aurora Concert Hall

Это современный клуб с панорамным видом на Аврору. Гостей ждет масштабное бумажное шоу и выступление кавер-групп. Отметим, что гостей с билетами категории «танцпол» смогут запустить лишь в 01:00 уже 1 января, так что это будет отличным вариантом, как продолжить новогоднюю ночь.

Когда: 31 декабря, с 23:00

Цена: от 3 000 рублей

Для тех, кто желает оторваться и потанцевать, праздничные программы будут организованы и в других клубах. Например, зажигательная атмосфера будет создана в клубе Blank, вход в который обойдется в 2 000 и более рублей. А Новый год в кибер-декорациях можно отметить в клубе «Севкабель Порт».

«Щелкунчик» в Мариинском театре

Фрагмент из «Щелкунчика»Фрагмент из «Щелкунчика»
Фрагмент из «Щелкунчика». Фото: Мариинский театр

Роскошный балет Чайковского — идеальный выбор для ценителей классики. Традиционная постановка в сопровождении симфонического оркестра погрузит в атмосферу волшебства. На постановку можно сходить за несколько часов до наступления Нового года, после чего погулять по улицам праздничного Санкт-Петербурга.

Когда: 31 декабря, 19:00

Цена: от 10 000 рублей за билет

Постановку «Щелкунчик» также можно посмотреть в Театре Анны Павловой. Это Альтернативная версия любимой сказки в камерной обстановке. Правда, ее будут показывать уже с 1 по 7 января. Цены начинаются от 3 000 рублей за билет.

Новый год в концертных залах Санкт-Петербурга

МузыкантыМузыканты
Музыканты. Фото: 1MI

Санкт-Петербург — это город, где музыка звучит повсюду, особенно в Новый год. Легендарные залы и уютные клубы предлагают программы, которые перенесут вас в эпоху блеска джаза, величественных вальсов и страстных оперетт. Можно посетить джазовый вечер в клубе Игоря Бутмана. Бархатный голос вокалиста Дмитрия Носкова и мастерская игра джаз-бэнда подарят волшебный коктейль из песен Синатры, Гершвина и рождественских хитов. Цена за участие варьируется от 16 000 до 22 000 рублей, но в нее включен не только концерт, но и изысканный ужин.

Также горожанам и гостям города предлагают новогодний штраус-концерт во Дворце князя Владимира, который окунет в эпоху имперского Петербурга. Здесь зазвучат легкие вальсы Иоганна Штрауса, изящные полонезы и нежные арии из любимых оперетт. Стоимость билетов начинается от 3 000 рублей.

Новый год в ресторанах Санкт-Петербурга

Для тех, кто предпочитает праздновать Новый год с кулинарным размахом, можно отметить его в одном из ресторанов Санкт-Петербурга. В ресторане «Гуси-Лебеди» гостей ждет интерактивный вечер с Дедом Морозом и Снегурочкой. Стоимость ужина на одного человека начинается от 12 000 рублей.

Панорамный ресторан La Vue подготовил изысканную программу с лучшими европейскими блюдами. Для любителей роскоши этот выбор станет идеальным, правда и цена за новогоднюю ночь соответствующая — от 30 000 рублей.

Для любителей необычных тематических вечеринок ресторан Crazy Hunter предлагает Новогоднюю ночь с уникальной программой с захватывающим шоу. Стоимость вечеринки составляет 11 500 рублей на человека, и, за эти деньги вы можете получить не только ужин.

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Как провести январские каникулы в Санкт-Петербурге

Петербург в январе предлагает широкий спектр занятий: от культурных экскурсий до семейных мероприятий с традиционными зимними развлечениями.

Королевский бал в Екатерининском общественном собрании

Бал в 2023 годуБал в 2023 году
Бал в 2023 году. Фото: Екатерининское собрание

Новогодний бал в аристократическом стиле — это незабываемая атмосфера эпохи XIX века. Мероприятие пройдет в красивейших исторических интерьерах. Гостей ждет интерактивное театрализованное представление с музыкальными и танцевальными номерами, фокусами и маскарадом. Правда, для того, чтобы принять участие в бале, нужно готовиться заранее и сходить на несколько мастер-классов.

Когда: 27–29 декабря, 3 и 7 января

Цена: от 1 500 рублей.

Катание на «банане» и чаепитие с Дедом Морозом в Токсово

Для детей и взрослых, которые хотят отвлечься от городской суеты, организована поездка в лес недалеко от поселка Токсово. Здесь пройдут веселые игры на свежем воздухе, зимние забавы на «банане» и чаепитие у лесной избушки. Дед Мороз обещает много сюрпризов. Рекомендация: берите термобелье, на природе всегда холоднее.

Цена: от 1 500 рублей.

Ледовые катки

Ледовый катокЛедовый каток
Ледовый каток. Фото: Артем Шершнев. atas.info

В Санкт-Петербурге откроется большое количество катков, но самым ярким и необычным станет каток в парке Новая Голландия. На его территории откроется рождественская ярмарка и будут работать мастер-классы для детей.

Цена: Прокат коньков — 500 рублей, вход на каток — 300 рублей.

Любителей покататься на коньках также ждут площадки:

  • «Каток у моря» в пространстве «Севкабель Порт»
  • «Лесной каток» в «Охта Парке»
  • «Каток у Флагштока».
  • Каток в «Брусницыне».

Новогодние ярмарки Санкт-Петербурга

Рождественская ярмаркаРождественская ярмарка
Рождественская ярмарка. Фото: Мэрия Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург превращается в сказочный город, когда наступает сезон новогодних ярмарок. На Манежной площади раскинется главное рождественское королевство — «Конфетенбург». Каток, яркие павильоны с сувенирами, мастер-классы и елка высотой до 20 метров подарят ощущение волшебства, словно сошедшего со страниц сказки.

На Дворцовой площади в этом году появится восьмиметровая горка, окруженная торговыми лавками и праздничным декором. Здесь можно не только купить подарки, но и вспомнить детство, прокатившись с ледяной высоты.

А в Новой Голландии и «Севкабель Порту» ожидаются маркеты с уютной атмосферой, где под звуки живой музыки можно выбрать флорариумы, авторские керамические игрушки и изысканные лакомства.

Итоговая стоимость

Подсчитаем ориентировочную сумму расходов на празднование Нового года в Санкт-Петербурге (на двоих, 31 декабря — 2 января):

Статья расходов Цена на одного (руб.) Цена на двоих (руб.)
Перелет (туда-обратно) от 16 300–26 300 от 32 600–52 600
Проживание (2 ночи) от 4 400–20 000 от 8 800–40 000
Развлечения и мероприятия от 10 000–50 000 от 20 000–100 000
Питание и транспорт от 7 000–10 000 от 14 000–20 000
Итого ~40 000 ~70 000

Для одного человека бюджет на трехдневный отдых в Санкт-Петербурге составит около 70 000–80 000 рублей при средней категории комфорта. Культурная столица России — один из лучших вариантов для празднования Нового года.

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