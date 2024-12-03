Массовое отключение отопления в Новосибирске: жители более 160 домов замерзают

Температура в Новосибирске сейчас держится на уровне -15 градусов, что делает отсутствие отопления особенно ощутимым для жителей. Многие новосибирцы жалуются на низкую температуру в квартирах, а также выражают обеспокоенность по поводу безопасности пожилых людей и детей, находящихся дома.