Массовое отключение отопления в Новосибирске: жители более 160 домов замерзают

Posted 3 декабря, 04:53
Published 3 декабря, 04:53
Modified 3 декабря, 04:55
Updated 3 декабря, 04:55
Согласно данным городского портала 051, авария произошла на улице Космической, 32/1. Это повлекло отключение теплоснабжения в домах на улицах Ватутина, Блюхера, Космической и проспекте Карла Маркса.
Изначально ремонтные работы планировалось завершить к 12:00 3 декабря. Однако по состоянию на 11:00 стало известно, что устранение аварии затянется, и тепло начнет возвращаться в дома не раньше 17:00.
Температура в Новосибирске сейчас держится на уровне -15 градусов, что делает отсутствие отопления особенно ощутимым для жителей. Многие новосибирцы жалуются на низкую температуру в квартирах, а также выражают обеспокоенность по поводу безопасности пожилых людей и детей, находящихся дома.
Сибирская генерирующая компания (СГК), ответственная за теплоснабжение в городе, пока воздерживается от подробных комментариев о причинах и сроках устранения аварии.