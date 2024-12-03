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Posted 3 декабря, 04:53

Published 3 декабря, 04:53

Modified 3 декабря, 04:55

Updated 3 декабря, 04:55

Отопительная батарея

Массовое отключение отопления в Новосибирске: жители более 160 домов замерзают

3 декабря 2024, 04:53
Фото: 1MI. Отопительная батарея

В Новосибирске более 160 домов уже сутки остаются без тепла

В Ленинском районе Новосибирска сотни жителей проводят вторые сутки без отопления из-за дефекта на теплосетях. К утру 3 декабря их число увеличилось до 165.

Согласно данным городского портала 051, авария произошла на улице Космической, 32/1. Это повлекло отключение теплоснабжения в домах на улицах Ватутина, Блюхера, Космической и проспекте Карла Маркса.

Изначально ремонтные работы планировалось завершить к 12:00 3 декабря. Однако по состоянию на 11:00 стало известно, что устранение аварии затянется, и тепло начнет возвращаться в дома не раньше 17:00.

Без тепла почти 200 домовБез тепла почти 200 домов
Без тепла почти 200 домов. Фото: Карта отключений жкх

Температура в Новосибирске сейчас держится на уровне -15 градусов, что делает отсутствие отопления особенно ощутимым для жителей. Многие новосибирцы жалуются на низкую температуру в квартирах, а также выражают обеспокоенность по поводу безопасности пожилых людей и детей, находящихся дома.

Сибирская генерирующая компания (СГК), ответственная за теплоснабжение в городе, пока воздерживается от подробных комментариев о причинах и сроках устранения аварии.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Авария#Отопление#Холод#Теплоснабжение#СГК
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