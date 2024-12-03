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Posted 3 декабря, 03:33

Published 3 декабря, 03:33

Modified 3 декабря, 03:35

Updated 3 декабря, 03:35

Дорожников раскритиковали

Мэр Бердска раскритиковал снимающих спецтехнику для уборки снега

3 декабря 2024, 03:33
Фото: atas.info. Дорожников раскритиковали
В Новосибирской области мэр Бердска остался недоволен роликами об уборке снега в городе, о чем он высказался на заседании в администрации.

Жителей Бердска возмутили дорожники, которые якобы плохо убирают город от снега. В сети появляется множество роликов. Один из таких не понравился главе Роману Бурдину.

На кадрах сибиряки сняли, как водители на тракторах едут на большой скорости с поднятыми инструментами для очистки дорог. Бердчане подумали, что рабочие просто прокатывают бюджетные деньги, а уборкой дорог не занимаются.

Бурдин обрушился с критикой на таких операторов, заявив, что дорожникам как-то нужно доехать до работы. Он призвал не снимать непонятные видео. Технику отслеживают и в администрации знают, какие задачи стоят перед рабочими.

«Я понимаю, что много людей „одарённых“ — все умеют тротуары строить, и дороги чистить, и во всём все разбираются, сидя дома и снимая на регистраторы», — заявил чиновник на совещании.

Тем временем в регионе всю неделю синоптики обещают снегопад и горожане задаются вопросом, готовы ли рабочие к уборке заснеженных улиц.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Бердск#Критика#Снег#Уборка#Роман Бурдин
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