Мэр Бердска раскритиковал снимающих спецтехнику для уборки снега

Posted 3 декабря, 03:33
Published 3 декабря, 03:33
Modified 3 декабря, 03:35
Updated 3 декабря, 03:35
Жителей Бердска возмутили дорожники, которые якобы плохо убирают город от снега. В сети появляется множество роликов. Один из таких не понравился главе Роману Бурдину.
На кадрах сибиряки сняли, как водители на тракторах едут на большой скорости с поднятыми инструментами для очистки дорог. Бердчане подумали, что рабочие просто прокатывают бюджетные деньги, а уборкой дорог не занимаются.
Бурдин обрушился с критикой на таких операторов, заявив, что дорожникам как-то нужно доехать до работы. Он призвал не снимать непонятные видео. Технику отслеживают и в администрации знают, какие задачи стоят перед рабочими.
«Я понимаю, что много людей „одарённых“ — все умеют тротуары строить, и дороги чистить, и во всём все разбираются, сидя дома и снимая на регистраторы», — заявил чиновник на совещании.
Тем временем в регионе всю неделю синоптики обещают снегопад и горожане задаются вопросом, готовы ли рабочие к уборке заснеженных улиц.