Минтранс требует более 2 млн рублей со строителей четвертого моста в Новосибирске

В сентябре 2024 года арбитражный суд по иску регионального Минтранса уже постановил взыскать с «Сибирской концессионной компании» 7,3 млн рублей в качестве неустойки за срыв обязательств по вводу моста в эксплуатацию. Этот иск касался невыполнения первого по времени переноса срока окончания строительства — на конец 2023 года.