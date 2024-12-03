Минтранс требует более 2 млн рублей со строителей четвертого моста в Новосибирске

Posted 3 декабря, 10:10
Published 3 декабря, 10:10
Modified 3 декабря, 10:12
Updated 3 декабря, 10:12
Арбитражный суд Новосибирской области принял к рассмотрению иск регионального министерства транспорта к ООО «Сибирская концессионная компания» (входит в ГК «ВИС»). Сумма исковых требований составляет 2,2 млн рублей. Детали иска пока неизвестны.
«Сибирская концессионная компания» создана для строительства четвертого автомобильного моста через Обь. Возведение переправы ведется в рамках государственно-частного партнерства с правительством Новосибирской области. По первоначальным планам, объект должен был быть сдан в конце 2022 года.
Сроки завершения строительства неоднократно переносили, сейчас говорят о конце 2025 года. Однако у наблюдателей возникают серьезные сомнения в реальности и этого обещания.
В сентябре 2024 года арбитражный суд по иску регионального Минтранса уже постановил взыскать с «Сибирской концессионной компании» 7,3 млн рублей в качестве неустойки за срыв обязательств по вводу моста в эксплуатацию. Этот иск касался невыполнения первого по времени переноса срока окончания строительства — на конец 2023 года.