Молодая сибирячка едва не покончила с собой

Posted 3 декабря, 11:27
Published 3 декабря, 11:27
Modified 3 декабря, 11:29
Updated 3 декабря, 11:29
Очевидцы во вторник 3 декабря заметили девушку на Бугринском мосту и обратились за помощью в МАСС. Спасатели прибыли на место вовремя, перехватили ее до того, как она совершила роковой поступок. Девушку усадили в автомобиль службы, где с ней провели профилактическую беседу.
«Помните: все проблемы временные, а жизнь одна», — подчеркнули представители МАСС.
После беседы пострадавшую передали прибывшим на место врачам скорой помощи и сотрудникам полиции. Причины, побудившие ее к отчаянному шагу, остаются неизвестными.
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