Молодая сибирячка едва не покончила с собой

Очевидцы во вторник 3 декабря заметили девушку на Бугринском мосту и обратились за помощью в МАСС. Спасатели прибыли на место вовремя, перехватили ее до того, как она совершила роковой поступок. Девушку усадили в автомобиль службы, где с ней провели профилактическую беседу.