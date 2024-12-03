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Posted 3 декабря, 11:27

Published 3 декабря, 11:27

Modified 3 декабря, 11:29

Updated 3 декабря, 11:29

Момент спасения

Молодая сибирячка едва не покончила с собой

3 декабря 2024, 11:27
Фото: МАСС. Момент спасения

В Новосибирске 24-летнюю девушку спасли от попытки суицида

В Новосибирске 3 декабря спасатели предотвратили трагедию на Бугринском мосту. Молодая девушка пыталась свести счеты с жизнью, рассказали в муниципальной аварийно-спасательной службе.

Очевидцы во вторник 3 декабря заметили девушку на Бугринском мосту и обратились за помощью в МАСС. Спасатели прибыли на место вовремя, перехватили ее до того, как она совершила роковой поступок. Девушку усадили в автомобиль службы, где с ней провели профилактическую беседу.

«Помните: все проблемы временные, а жизнь одна», — подчеркнули представители МАСС.

После беседы пострадавшую передали прибывшим на место врачам скорой помощи и сотрудникам полиции. Причины, побудившие ее к отчаянному шагу, остаются неизвестными.

Горячая линия психологической помощи в Новосибирске: 8-800-2000-122 (анонимно и бесплатно)

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Поддержка#Суицид#Самоубийство#Психологическая помощь
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