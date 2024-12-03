Молодая жительница Новосибирска трагически погибла в Тайланде

Posted 3 декабря, 15:13
Published 3 декабря, 15:13
Modified 3 декабря, 15:30
Updated 3 декабря, 15:30
24-летняя Камилла приехала в Тайланд с 47-летним женихом. Здесь пара хотела провести торжественную церемонию бракосочетания на побережье и свой медовый месяц. Однако счастью молодоженов было не суждено воплотится — девушка трагически погибла во время шторма.
Камилла в одиночку отправилась помедитировать на любимую смотровую площадку. Когда разыгрался шторм, девушку сбило волной со скалы. Спасти ее не удалось.