Молодая жительница Новосибирска трагически погибла в Тайланде

24-летняя Камилла приехала в Тайланд с 47-летним женихом. Здесь пара хотела провести торжественную церемонию бракосочетания на побережье и свой медовый месяц. Однако счастью молодоженов было не суждено воплотится — девушка трагически погибла во время шторма.