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Posted 3 декабря, 15:13

Published 3 декабря, 15:13

Modified 3 декабря, 15:30

Updated 3 декабря, 15:30

Девушку сбила волна во время шторма

Молодая жительница Новосибирска трагически погибла в Тайланде

3 декабря 2024, 15:13
Фото: 1MI. Девушку сбила волна во время шторма
24-летняя сибирячка погибла за несколько дней до своей свадьбы — ее унесло волной в океан.

24-летняя Камилла приехала в Тайланд с 47-летним женихом. Здесь пара хотела провести торжественную церемонию бракосочетания на побережье и свой медовый месяц. Однако счастью молодоженов было не суждено воплотится — девушка трагически погибла во время шторма.

Камилла в одиночку отправилась помедитировать на любимую смотровую площадку. Когда разыгрался шторм, девушку сбило волной со скалы. Спасти ее не удалось.

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