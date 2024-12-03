atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 3 декабря, 07:12

Published 3 декабря, 07:12

Modified 3 декабря, 07:14

Updated 3 декабря, 07:14

Морозно станет в Новосибирске

Морозы до -32 придут в Новосибирскую область

3 декабря 2024, 07:12
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Морозно станет в Новосибирске

Жителей Новосибирской области предупредили о морозах до -42 на Новый год

Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
В Новосибирской области синоптики обещают морозы: рассказываем, когда их ждать по прогнозу.

Декабрь разделится по температуре на две части: первая станет теплой, с максимальной температурой в пределах -7…-11, а вторая будет по душе для любителей морозов, когда похолодает до -32 в ночное время. Ощутимое похолодание ждет новосибирцев ближе к Новому году. Такой прогноз дает гидрометцентр.

А вот погодные сервисы обещают максимальную температуру до -29 в последнюю неделю месяца. При этом первую и вторую декаду будет идти снег. 31 и 1 декабря днем и ночью потеплеет до -12, сообщает «Яндекс. Погода».

Сайт world-weather обещает к концу декабря ночное похолодание до -17. При этом солнечных дней будет лишь несколько: в остальное время станет пасмурно и пройдут снегопады.

Дед Мороз и Снегурочка: цены на праздник в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Аномальные морозоы до -40 градусов придут в Новосибирскую областьЗимы не ждать — волна аномального тепла накроет НовосибирскМонгольский антициклон принес в Новосибирск тепло: сколько оно продержится
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Прогноз#Снег#Мороз#Холод#Новый год в Новосибирске 2025
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика