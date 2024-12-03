Морозы до -32 придут в Новосибирскую область

Posted 3 декабря, 07:12
Published 3 декабря, 07:12
Modified 3 декабря, 07:14
Updated 3 декабря, 07:14
Декабрь разделится по температуре на две части: первая станет теплой, с максимальной температурой в пределах -7…-11, а вторая будет по душе для любителей морозов, когда похолодает до -32 в ночное время. Ощутимое похолодание ждет новосибирцев ближе к Новому году. Такой прогноз дает гидрометцентр.
А вот погодные сервисы обещают максимальную температуру до -29 в последнюю неделю месяца. При этом первую и вторую декаду будет идти снег. 31 и 1 декабря днем и ночью потеплеет до -12, сообщает «Яндекс. Погода».
Сайт world-weather обещает к концу декабря ночное похолодание до -17. При этом солнечных дней будет лишь несколько: в остальное время станет пасмурно и пройдут снегопады.