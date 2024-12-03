Морозы до -32 придут в Новосибирскую область

Декабрь разделится по температуре на две части: первая станет теплой, с максимальной температурой в пределах -7…-11, а вторая будет по душе для любителей морозов, когда похолодает до -32 в ночное время. Ощутимое похолодание ждет новосибирцев ближе к Новому году. Такой прогноз дает гидрометцентр.