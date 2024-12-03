На Большевистской не будет пробок? Эксперты нашли способ избавиться от заторов

Новая система управления движением адаптируется к реальной интенсивности транспортных потоков. В зависимости от загруженности дорог, особенно в часы пик (с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 21:00), корректируется время работы светофоров, что позволяет улучшить пропускную способность магистралей.