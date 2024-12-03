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Posted 3 декабря, 04:30

Published 3 декабря, 04:30

Modified 3 декабря, 04:32

Updated 3 декабря, 04:32

Пробка зимой

На Большевистской не будет пробок? Эксперты нашли способ избавиться от заторов

3 декабря 2024, 04:30
Фото: 1MI. Пробка зимой

В Новосибирске интеллектуальная система избавит от пробок улицу Большевистскую

На самой проблемной улице в Новосибирске начали тестировать интеллектуальную транспортную систему. Она должна разгрузить улицу Большевистскую, на которой в течение всего дня образуются многокилометровые заторы.

С 28 ноября 2024 года в Новосибирске началась тестовая эксплуатация новой интеллектуальной транспортной системы, разработанной для оптимизации работы светофоров. Пилотный проект запущен на ключевых участках города, и уже в первые сутки продемонстрировал положительные результаты, сообщили в центре организации дорожного движения Новосибирска.

«Корректировка режимов работы светофоров, в зависимости от объёма транспортных потоков на большом количестве участков города позволит участникам дорожного движения оптимизировать свой маршрут и снизить возникновение заторовых ситуаций», — рассказали в ЦОДД.

Новая система управления движением адаптируется к реальной интенсивности транспортных потоков. В зависимости от загруженности дорог, особенно в часы пик (с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 21:00), корректируется время работы светофоров, что позволяет улучшить пропускную способность магистралей.

Работа интеллектуальной системыРабота интеллектуальной системы
Работа интеллектуальной системы. Фото: ЦОДД по Новосибирску

Первым объектом тестирования стал участок Северный спуск — Южный спуск — Большевистская до остановки «Мелькомбинат». За первые сутки система увеличила пропускную способность на этом участке на 13%.

С 29 ноября адаптивная система координации светофоров заработала также на улице Зыряновская, Восход и Кирова.

ЦОДД планирует поэтапное внедрение адаптивной системы на большем количестве участков города. Это позволит не только повысить эффективность дорожного движения, но и снизить экологическую нагрузку за счёт уменьшения времени работы автомобилей на холостом ходу.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Экология#Новосибирск#Пробки#Светофоры#ЦОДД
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