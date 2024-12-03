На Большевистской не будет пробок? Эксперты нашли способ избавиться от заторов

Posted 3 декабря, 04:30
Published 3 декабря, 04:30
Modified 3 декабря, 04:32
Updated 3 декабря, 04:32
С 28 ноября 2024 года в Новосибирске началась тестовая эксплуатация новой интеллектуальной транспортной системы, разработанной для оптимизации работы светофоров. Пилотный проект запущен на ключевых участках города, и уже в первые сутки продемонстрировал положительные результаты, сообщили в центре организации дорожного движения Новосибирска.
«Корректировка режимов работы светофоров, в зависимости от объёма транспортных потоков на большом количестве участков города позволит участникам дорожного движения оптимизировать свой маршрут и снизить возникновение заторовых ситуаций», — рассказали в ЦОДД.
Новая система управления движением адаптируется к реальной интенсивности транспортных потоков. В зависимости от загруженности дорог, особенно в часы пик (с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 21:00), корректируется время работы светофоров, что позволяет улучшить пропускную способность магистралей.
Первым объектом тестирования стал участок Северный спуск — Южный спуск — Большевистская до остановки «Мелькомбинат». За первые сутки система увеличила пропускную способность на этом участке на 13%.
С 29 ноября адаптивная система координации светофоров заработала также на улице Зыряновская, Восход и Кирова.
ЦОДД планирует поэтапное внедрение адаптивной системы на большем количестве участков города. Это позволит не только повысить эффективность дорожного движения, но и снизить экологическую нагрузку за счёт уменьшения времени работы автомобилей на холостом ходу.