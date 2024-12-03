Осторожнее с деньгами! Как уберечь себя в день Введения во храм Пресвятой Богородицы

Введение во храм Пресвятой Богородицы напоминает о важности веры, чистоты и смирения. Этот праздник является временем для духовного обновления, молитвы и укрепления семейных связей. Сегодня, как и века назад, люди продолжают чтить Богородицу, обращаясь к ней за помощью и поддержкой, веря в её силу защищать и вести к спасению.