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Posted 3 декабря, 16:21

Published 3 декабря, 16:21

Modified 3 декабря, 16:21

Updated 3 декабря, 16:21

Деньги и паспорт

Осторожнее с деньгами! Как уберечь себя в день Введения во храм Пресвятой Богородицы

3 декабря 2024, 16:21
Фото: 1MI. Деньги и паспорт
4 декабря православные христиане отмечают один из важнейших двунадесятых праздников — Введение во храм Пресвятой Богородицы. Этот день наполнен особым духовным смыслом, традициями, и связан с почитанием Богородицы как защитницы Святой Руси.

История праздника

Согласно церковному преданию, Пресвятая Дева Мария в возрасте трех лет была приведена своими родителями, святыми Иоакимом и Анной, в Иерусалимский храм. Это был их обет Богу, данный за дарование им ребёнка. В храме девочка сама поднялась по 15 высоким ступеням, что стало символом её осознанного выбора и преданности Богу.

Священник Захария, отец Иоанна Предтечи, привёл Марию в Святая Святых — место, куда могли входить только первосвященники. Считается, что именно там она молилась, получала пищу от ангелов и готовилась к своей будущей миссии — стать Матерью Спасителя.

В православной традиции праздник символизирует духовное рождение Богородицы. Поэтому он приравнивается по значимости к Рождеству Девы Марии.

Введение во храм Пресвятой БогородицыВведение во храм Пресвятой Богородицы
Введение во храм Пресвятой Богородицы. Фото: Икона

Пресвятая Богородица — покровительница Руси

Почитание Богородицы на Руси имеет особое место. Её называют Матерью всех людей, заступницей перед Богом, утешительницей и спасительницей. В народных верованиях Русь считалась «домом Богородицы», а её молитвы считали щитом, оберегающим страну от врагов и бед.

  • Первый храм на Руси, построенный Владимиром после крещения, был посвящён Богородице — это знаменитая Десятинная церковь.
  • Главные соборы Руси, такие как Успенский собор Московского Кремля и собор в Владимире, также носят её имя.

Апокрифы и сказания подчёркивают её роль как заступницы людей. Например, в популярном произведении «Хождение Богородицы по мукам» говорится, как она спускается в ад и молится за грешников, даруя им временное облегчение.

Пресвятая БогородицаПресвятая Богородица
Пресвятая Богородица. Фото: Икона

Народные обычаи и традиции

На Руси праздник Введения сопровождался особенными ритуалами:

  1. Посещение храма. Верующие обязательно шли на литургию, молились перед иконами Богородицы, ставили свечи за здравие и благополучие.
  2. Начало зимы. Праздник знаменовал приход зимы. Говорили: «Введенье пришло — зиму привело». Этот день был первым, когда закладывались санные пути. Молодёжь каталась на санях, проводились ярмарки, где основным товаром были сани.
  3. Послабления в посте. Хотя праздник приходится на Рождественский пост, в этот день разрешается рыба, горячая пища с растительным маслом и немного вина.

Что нельзя делать 4 декабря

  1. Работы по дому. Не разрешается стирать, выколачивать бельё, проводить генеральную уборку. Считается, что это может «растревожить духов».
  2. Копать землю. Верили, что зимой земля «спит», и её нельзя тревожить. Это могло привести к бедному урожаю.
  3. Давать или брать в долг. Согласно приметам, деньги или вещи, данные в долг в этот день, не вернутся, или это испортит отношения.
  4. Кричать или ругаться. Особенно запрещено кричать на домашних животных, чтобы не лишиться хозяйского благополучия.
Не берите в этот день в долгНе берите в этот день в долг
Не берите в этот день в долг. Фото: 1MI

Что можно делать 4 декабря

  1. Порядок в доме. Принято вымыть полы накануне, прибрать в кладовке и шкафах. Домовой будет доволен хозяевами, а в доме воцарится уют.
  2. Молитвы. Бездетные пары ставили свечи перед иконой Богородицы с просьбой о даровании детей. Девушки просили Богородицу о помощи в замужестве.
  3. Гадания. Незамужние девушки ночью читали: «Святое Введенье, веди меня туда, где мне жить», чтобы увидеть во сне будущего жениха или дом.

Народные приметы

  • Морозный и ясный день предвещает суровую зиму и жаркое лето.
  • Снегопад — к хорошему урожаю.
  • Тепло и слякоть — к неурожаю.
  • Сны: Сны в ночь на Введение считались вещими и могли дать ответы на важные вопросы.
Снегопад говорит о хорошем урожае в будущемСнегопад говорит о хорошем урожае в будущем
Снегопад говорит о хорошем урожае в будущем. Фото: 1MI

Введение во храм Пресвятой Богородицы напоминает о важности веры, чистоты и смирения. Этот праздник является временем для духовного обновления, молитвы и укрепления семейных связей. Сегодня, как и века назад, люди продолжают чтить Богородицу, обращаясь к ней за помощью и поддержкой, веря в её силу защищать и вести к спасению.

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#Алина Гурицкая#Общество#Православие#Россия#Религия#Традиции#Приметы#Молитвы
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