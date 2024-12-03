Пассажир из Новосибирска устроил пьяный скандал в поезде

Posted 3 декабря, 09:45
Published 3 декабря, 09:45
Modified 3 декабря, 09:47
Updated 3 декабря, 09:47
Инцидент произошел в поезде от Новокузнецка до Санкт-Петербурга. Недалеко отъехав от пункта отправления — до станции Белово, пассажир устроил скандал.
Житель Новосибирска напился и начал буянить. Он обматерил пассажиров, не слушал проводников и мешал спокойствию других людей. На станцию вызвали полицию.
Его сняли с рейса. В отделе на нарушителя порядка составили протоколы по факту мелкого хулиганства и распития алкоголя в общественных местах. За такое 56-летнему новосибирцу грозит минимум штраф.
Ранее члены банды отправились в колонию за разбойные нападения. В преступной группировке было девять человек: они грабили ювелирные магазины.