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Posted 3 декабря, 09:45

Published 3 декабря, 09:45

Modified 3 декабря, 09:47

Updated 3 декабря, 09:47

Сибиряк напился

Пассажир из Новосибирска устроил пьяный скандал в поезде

3 декабря 2024, 09:45
Фото: 1MI. Сибиряк напился
С поезда сняли пассажира из Новосибирска: подробности дала транспортная полиция.

Инцидент произошел в поезде от Новокузнецка до Санкт-Петербурга. Недалеко отъехав от пункта отправления — до станции Белово, пассажир устроил скандал.

Житель Новосибирска напился и начал буянить. Он обматерил пассажиров, не слушал проводников и мешал спокойствию других людей. На станцию вызвали полицию.

Его сняли с рейса. В отделе на нарушителя порядка составили протоколы по факту мелкого хулиганства и распития алкоголя в общественных местах. За такое 56-летнему новосибирцу грозит минимум штраф.

Ранее члены банды отправились в колонию за разбойные нападения. В преступной группировке было девять человек: они грабили ювелирные магазины.

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