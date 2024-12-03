Почти 200 домов замерзают — в мэрии рассказали, когда вернут тепло

В мэрии Новосибирска подтвердили завершение работ 3 декабря по устранению дефекта на теплотрассе в Ленинском районе. Как сообщил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Дмитрий Зайков, подача тепла в отключенные дома уже началась и будет полностью восстановлена до 18:00.