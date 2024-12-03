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Posted 3 декабря, 05:02

Published 3 декабря, 05:02

Modified 3 декабря, 05:04

Updated 3 декабря, 05:04

В мэрии Новосибирска рассказали, когда вернут тепло в дома в Ленинском районе

Почти 200 домов замерзают — в мэрии рассказали, когда вернут тепло

3 декабря 2024, 05:02
Фото: 1MI.

В мэрии Новосибирска рассказали, когда вернут тепло в дома в Ленинском районе

В Ленинском районе Новосибирска сотни домов снова остались без тепла. В горадминистрации рассказали, когда восстановят теплоснабжение.

В понедельник 2 декабря компания СГК провела плановое отключение теплоснабжения для профилактических работ в районе улицы Космической. Без тепла остались 165 домов, включая многоэтажки на улицах Ватутина, Блюхера, Космической и проспекте Карла Маркса.

В мэрии Новосибирска подтвердили завершение работ 3 декабря по устранению дефекта на теплотрассе в Ленинском районе. Как сообщил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Дмитрий Зайков, подача тепла в отключенные дома уже началась и будет полностью восстановлена до 18:00.

По словам Зайкова, департамент ЖКХ держит ситуацию под контролем. Управляющие компании и диспетчерская служба заранее уведомили жителей о временном отключении и сроках его завершения.

Тем не менее, масштаб проблемы и длительное отсутствие отопления вызвали недовольство среди горожан, особенно учитывая низкие температуры, которые в эти дни держатся около -15 градусов.

Массовое отключение отопления в Новосибирске: жители более 160 домов замерзают
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Мэрия#ЖКХ#Теплоснабжение#СГК
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