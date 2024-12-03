Почти 200 домов замерзают — в мэрии рассказали, когда вернут тепло

Posted 3 декабря, 05:02
Published 3 декабря, 05:02
Modified 3 декабря, 05:04
Updated 3 декабря, 05:04
В понедельник 2 декабря компания СГК провела плановое отключение теплоснабжения для профилактических работ в районе улицы Космической. Без тепла остались 165 домов, включая многоэтажки на улицах Ватутина, Блюхера, Космической и проспекте Карла Маркса.
В мэрии Новосибирска подтвердили завершение работ 3 декабря по устранению дефекта на теплотрассе в Ленинском районе. Как сообщил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Дмитрий Зайков, подача тепла в отключенные дома уже началась и будет полностью восстановлена до 18:00.
По словам Зайкова, департамент ЖКХ держит ситуацию под контролем. Управляющие компании и диспетчерская служба заранее уведомили жителей о временном отключении и сроках его завершения.
Тем не менее, масштаб проблемы и длительное отсутствие отопления вызвали недовольство среди горожан, особенно учитывая низкие температуры, которые в эти дни держатся около -15 градусов.