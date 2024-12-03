Прокуратура проверит ДТП с трамваем в Новосибирске

Posted 3 декабря, 14:18
Published 3 декабря, 14:18
Modified 3 декабря, 15:04
Updated 3 декабря, 15:04
Очевидцы сообщали, что у трамвая могли отказать тормоза. Прокуратура проверит техническое состояние общественного транспорта и соблюдение правил безопасной перевозки граждан.
Предварительно, водитель трамвая столкнулся с двумя легковыми автомобилями Toyota и Hyundai Solaris напротив дома 1г по ул. Есенина. В ДТП пострадал один водитель.
Сотрудники ДПС установят обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Ранее стали известны подробности жесткого столкновения в Тогучинском районе. В результате ДТП была госпитализирована несовершеннолетняя пассажирка.