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Posted 3 декабря, 14:18

Published 3 декабря, 14:18

Modified 3 декабря, 15:04

Updated 3 декабря, 15:04

Запись с видеорегистратора

Прокуратура проверит ДТП с трамваем в Новосибирске

3 декабря 2024, 14:18
Фото: АСТ-54. Запись с видеорегистратора
Вечером 3 декабря произошло массовое ДТП на улице Волочаевской с участием трамвая. Сотрудники надзорного ведомства установят детали инцидента.

Очевидцы сообщали, что у трамвая могли отказать тормоза. Прокуратура проверит техническое состояние общественного транспорта и соблюдение правил безопасной перевозки граждан.

Предварительно, водитель трамвая столкнулся с двумя легковыми автомобилями Toyota и Hyundai Solaris напротив дома 1г по ул. Есенина. В ДТП пострадал один водитель.

Сотрудники ДПС установят обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее стали известны подробности жесткого столкновения в Тогучинском районе. В результате ДТП была госпитализирована несовершеннолетняя пассажирка.

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#София Самарина#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Россия#Сибирь#Прокуратура
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