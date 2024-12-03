Рекордный обвал по ипотеке: выдача кредитов сократилась в 2,3 раза

По данным Центрального банка РФ, жители региона оформили всего 2 123 ипотеки, что в 2,3 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В сравнении с сентябрем этого года показатель снизился на 6%, что свидетельствует о продолжающемся сокращении интереса к ипотечному кредитованию.