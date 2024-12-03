Рекордный обвал по ипотеке: выдача кредитов сократилась в 2,3 раза

Posted 3 декабря, 06:18
Published 3 декабря, 06:18
Modified 3 декабря, 06:20
Updated 3 декабря, 06:20
По данным Центрального банка РФ, жители региона оформили всего 2 123 ипотеки, что в 2,3 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В сравнении с сентябрем этого года показатель снизился на 6%, что свидетельствует о продолжающемся сокращении интереса к ипотечному кредитованию.
Эксперт по недвижимости Сергей Николаев отмечает, что средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке превысила 28%, что сделало долгосрочные кредиты экономически невыгодными. По его словам, переплата за ипотечный займ на 25 лет составляет более 600%, что сразу становится невыгодным способом приобретения жилья.
Снижение выдачи ипотек, говорит специалист, связано также с ростом цен на жилье, высокой закредитованностью населения и общей экономической нестабильностью.
«Сейчас вся эта ситуация приводит к падению продаж, к падению ввода новых проектов и в конце концов приведет к монополизации рынка уже потом, соответственно, когда ключевая ставка будет снижена», — говорит Сергей Николаев.
Несмотря на общее снижение спроса, аналитики отмечают интерес к готовому и арендному жилью, в то время как число кредитов на строительство и приобретение индивидуального жилья продолжает снижаться.
На фоне падения ипотечного кредитования в Сибири, в Центральном федеральном округе наблюдается противоположная тенденция. В Москве в октябре 2024 года количество ипотечных сделок выросло на 12,7%, а объем кредитов под залог долевого участия увеличился на 14,3%.
Резкое сокращение взятых кредитов может повлиять на рынок новостроек, который сильно зависит от ипотеки. В то же время вторичный рынок остается относительно стабильным, поскольку покупатели предпочитают избегать дополнительных рисков и высокой переплаты.