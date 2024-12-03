atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 3 декабря, 06:18

Published 3 декабря, 06:18

Modified 3 декабря, 06:20

Updated 3 декабря, 06:20

Новостройки в Новосибирске

Рекордный обвал по ипотеке: выдача кредитов сократилась в 2,3 раза

3 декабря 2024, 06:18
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Новостройки в Новосибирске

В Новосибирске в 2,3 раза сократилась выдача ипотечных кредитов

Количество ипотечных кредитов в Новосибирской области в октябре 2024 года упало до минимального уровня за последние годы.

По данным Центрального банка РФ, жители региона оформили всего 2 123 ипотеки, что в 2,3 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В сравнении с сентябрем этого года показатель снизился на 6%, что свидетельствует о продолжающемся сокращении интереса к ипотечному кредитованию.

Эксперт по недвижимости Сергей Николаев отмечает, что средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке превысила 28%, что сделало долгосрочные кредиты экономически невыгодными. По его словам, переплата за ипотечный займ на 25 лет составляет более 600%, что сразу становится невыгодным способом приобретения жилья.

Снижение выдачи ипотек, говорит специалист, связано также с ростом цен на жилье, высокой закредитованностью населения и общей экономической нестабильностью.

«Сейчас вся эта ситуация приводит к падению продаж, к падению ввода новых проектов и в конце концов приведет к монополизации рынка уже потом, соответственно, когда ключевая ставка будет снижена», — говорит Сергей Николаев.

Несмотря на общее снижение спроса, аналитики отмечают интерес к готовому и арендному жилью, в то время как число кредитов на строительство и приобретение индивидуального жилья продолжает снижаться.

На фоне падения ипотечного кредитования в Сибири, в Центральном федеральном округе наблюдается противоположная тенденция. В Москве в октябре 2024 года количество ипотечных сделок выросло на 12,7%, а объем кредитов под залог долевого участия увеличился на 14,3%.

Резкое сокращение взятых кредитов может повлиять на рынок новостроек, который сильно зависит от ипотеки. В то же время вторичный рынок остается относительно стабильным, поскольку покупатели предпочитают избегать дополнительных рисков и высокой переплаты.

Рынок недвижимости на дне: что изменится после очередного повышения ключевой ставки
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирская область не попала в топ-10 регионов с доступной ипотекой«Безнадега — ипотека под 25%»: эксперты советуют арендовать, а не покупать жильеПлюсы и минусы ипотеки без первоначального взноса: стоит ли выбирать такой вариант?
#Алина Гурицкая#Экономика#Новосибирск#Недвижимость#Жилье#Ипотека#Новостройки#Продажи
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика