Режим повышенной готовности ввели на мосту в Новосибирске — что происходит

Работы планируется возобновить весной 2025 года с началом строительного сезона. На время ремонта на мосту введут временные ограничения движения. Координацию и контроль за ходом реконструкции возьмет на себя департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.