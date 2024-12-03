Режим повышенной готовности ввели на мосту в Новосибирске — что происходит

Posted 3 декабря, 11:10
Published 3 декабря, 11:10
Modified 3 декабря, 11:15
Updated 3 декабря, 11:15
Решение о введении режима повышенной готовности связано с необходимостью завершения реконструкции моста. Из-за износа конструкций требуются срочные ремонтные работы.
В рамках постановления МКУ «Гормост» будет определено ответственным за заключение контракта с единственным подрядчиком без проведения конкурсных процедур. Такой шаг позволит оперативно приступить к ремонту и избежать задержек, связанных с тендерными процессами.
Работы планируется возобновить весной 2025 года с началом строительного сезона. На время ремонта на мосту введут временные ограничения движения. Координацию и контроль за ходом реконструкции возьмет на себя департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.
Ремонт Димитровского моста начался в 2024 году. Все работы изначально планировали завершить к концу года.