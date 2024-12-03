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Posted 3 декабря, 11:10

Published 3 декабря, 11:10

Modified 3 декабря, 11:15

Updated 3 декабря, 11:15

Ремонт на Димитровском мосту

Режим повышенной готовности ввели на мосту в Новосибирске — что происходит

3 декабря 2024, 11:10
Фото: 1MI. Ремонт на Димитровском мосту

В Новосибирске на Димитровском мосту введут режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности собираются ввести на Димитровском мосту в Новосибирске, сообщили в мэрии города.

Решение о введении режима повышенной готовности связано с необходимостью завершения реконструкции моста. Из-за износа конструкций требуются срочные ремонтные работы.

В рамках постановления МКУ «Гормост» будет определено ответственным за заключение контракта с единственным подрядчиком без проведения конкурсных процедур. Такой шаг позволит оперативно приступить к ремонту и избежать задержек, связанных с тендерными процессами.

Работы планируется возобновить весной 2025 года с началом строительного сезона. На время ремонта на мосту введут временные ограничения движения. Координацию и контроль за ходом реконструкции возьмет на себя департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

Ремонт Димитровского моста начался в 2024 году. Все работы изначально планировали завершить к концу года.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Ремонт#Реконструкция#Дорожные работы#Димитровский мост#Гормост
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