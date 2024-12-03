Рост цен на продукты в Новосибирске — власть придумала способ остановить увеличение

Posted 3 декабря, 04:24
Published 3 декабря, 04:24
Modified 3 декабря, 04:26
Updated 3 декабря, 04:26
Прокуратура напомнила бизнесменам, что нельзя повышать необоснованно цены на продукты. Это касается как руководителей торговых сетей, так и фермеров.
Меры по ценообразованию действуют после совещания группы по противодействию преступлениям и правонарушениям в сфере экономики.
Тем временем в России может подорожать главный ингредиенты новогоднего салата. Майонез вырастет в цене на 15%. Связано это с затратами на основные продукты для его приготовления, которые ощутимо подорожали. А вот с ценами на масло в регионе все станет намного стабильнее.