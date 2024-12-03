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Posted 3 декабря, 04:24

Published 3 декабря, 04:24

Modified 3 декабря, 04:26

Updated 3 декабря, 04:26

Продукция не должна дорожать

Рост цен на продукты в Новосибирске — власть придумала способ остановить увеличение

3 декабря 2024, 04:24
Фото: Изображение Midjourney. Продукция не должна дорожать

В Новосибирске бизнесменам запретили необоснованно повышать цены на продукты

Новосибирских предпринимателей предупредили о недопущении повышения цен на продукты, сообщает прокуратура.

Прокуратура напомнила бизнесменам, что нельзя повышать необоснованно цены на продукты. Это касается как руководителей торговых сетей, так и фермеров.

Меры по ценообразованию действуют после совещания группы по противодействию преступлениям и правонарушениям в сфере экономики.

Тем временем в России может подорожать главный ингредиенты новогоднего салата. Майонез вырастет в цене на 15%. Связано это с затратами на основные продукты для его приготовления, которые ощутимо подорожали. А вот с ценами на масло в регионе все станет намного стабильнее.

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#Эмилия Губарева#Бизнес#Новосибирск#Цены#Продукты
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