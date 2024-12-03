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Posted 3 декабря, 06:35

Published 3 декабря, 06:35

Modified 3 декабря, 06:37

Updated 3 декабря, 06:37

В путешествие новосибирцы так и не уехали

Руководитель турфирмы обманула новосибирцев с путевками на 8 млн

3 декабря 2024, 06:35
Фото: Изображение Midjourney. В путешествие новосибирцы так и не уехали
В Новосибирске директор турфирмы оставила туристов из Новосибирска без путешествия: подробности назвали в прокуратуре.

Три месяца в 2024 году директор турфирмы «Лайф-тревел» обманывала клиентов. Новосибирцы покупали у нее путевки, в которые входили перелет, проживание и еда. Однако отправиться в путешествие они так и не смогли.

Руководительница похитила деньги. Всего ущерб оценили на 8 млн рублей. В числе обманутых туристов 39 человек.

Преступление раскрыли. Начальницу обвинили в мошенничестве. По ее делу утверждено обвинительное заключение. Дальше его рассмотрит суд.

Доверчивая сибирячка купила автобусный тур до Турции за копейки. В итоге ее обманули.

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