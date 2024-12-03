Руководитель турфирмы обманула новосибирцев с путевками на 8 млн

Posted 3 декабря, 06:35
Published 3 декабря, 06:35
Modified 3 декабря, 06:37
Updated 3 декабря, 06:37
Три месяца в 2024 году директор турфирмы «Лайф-тревел» обманывала клиентов. Новосибирцы покупали у нее путевки, в которые входили перелет, проживание и еда. Однако отправиться в путешествие они так и не смогли.
Руководительница похитила деньги. Всего ущерб оценили на 8 млн рублей. В числе обманутых туристов 39 человек.
Преступление раскрыли. Начальницу обвинили в мошенничестве. По ее делу утверждено обвинительное заключение. Дальше его рассмотрит суд.
Доверчивая сибирячка купила автобусный тур до Турции за копейки. В итоге ее обманули.