Шестидневная рабочая неделя в декабре 2024 — когда трудиться больше обычного

Posted 3 декабря, 01:37
Published 3 декабря, 01:37
Modified 3 декабря, 01:39
Updated 3 декабря, 01:39
Перед длительными выходными в честь Нового года придется немного дольше поработать. В декабре вместо пятидневки, будет шестидневка. Ожидается это в конце декабря.
Рабочая неделя выпадает на 23-28 число. Рабочим днем станет суббота. Это связано с переносом выходного дня на понедельник, 30 декабря. Официальный выход на работу планируется только 9 января 2025 года.
Шестидневная рабочая неделя была уже этой осенью. Тогда новосибирцы отдыхали за весенние праздники. Но впереди их ждал выходной в честь Дня народного единства.