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Posted 3 декабря, 01:37

Published 3 декабря, 01:37

Modified 3 декабря, 01:39

Updated 3 декабря, 01:39

Неделя будет долгой

Шестидневная рабочая неделя в декабре 2024 — когда трудиться больше обычного

3 декабря 2024, 01:37
Фото: 1MI. Неделя будет долгой

Жителей Новосибирска ждет шестидневная рабочая неделя в декабре 2024

В России ожидается вторая длинная рабочая неделя в 2024 году, о чем свидетельствуют данные производственного календаря.

Перед длительными выходными в честь Нового года придется немного дольше поработать. В декабре вместо пятидневки, будет шестидневка. Ожидается это в конце декабря.

Рабочая неделя выпадает на 23-28 число. Рабочим днем станет суббота. Это связано с переносом выходного дня на понедельник, 30 декабря. Официальный выход на работу планируется только 9 января 2025 года.

Шестидневная рабочая неделя была уже этой осенью. Тогда новосибирцы отдыхали за весенние праздники. Но впереди их ждал выходной в честь Дня народного единства.

Фото: atas.info
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Праздник#Выходные#Работа
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