Школьница в Новосибирске сбежала из дома из-за угроз парня-абьюзера

Выяснилось, что все время она встречалась с парнем-абьюзером. В тот день он приревновал девушку к соседу, пишет КП-Новосибирск. Иногда в их отношениях были ссоры: ее возлюбленный запрещал ей носить некоторые вещи, резал одежду, но сама она ни в чем не признавалась близким.