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Posted 3 декабря, 10:20

Published 3 декабря, 10:20

Modified 3 декабря, 10:22

Updated 3 декабря, 10:22

Девушка ушла из дома

Школьница в Новосибирске сбежала из дома из-за угроз парня-абьюзера

3 декабря 2024, 10:20
Фото: Изображение Midjourney. Девушка ушла из дома
В Новосибирске школьницу несколько дней искали после ее побега: что произошло, рассказала мать девочки.

Виктория ушла из дома 29 ноября. Ее искали пять дней родители, полиция и волонтеры. Как оказалось, 15-летняя школьница поругалась с парнем. Она все дни не выходила на связь, но спустя время объявилась и призналась во всем матери.

Выяснилось, что все время она встречалась с парнем-абьюзером. В тот день он приревновал девушку к соседу, пишет КП-Новосибирск. Иногда в их отношениях были ссоры: ее возлюбленный запрещал ей носить некоторые вещи, резал одежду, но сама она ни в чем не признавалась близким.

В последний день он угрожал расправой над ее семьей, поэтому несовершеннолетняя решила покинуть свой дом, чтобы обезопасить близких. Теперь все вскрылось. Вскоре девушка вернется домой. Другая жительница Новосибирска пожаловалась на насилие со стороны сталкера

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