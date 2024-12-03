Школьницы избили сверстницу возле ТРЦ в Новосибирске — дракой заинтересован СК

Posted 3 декабря, 09:41
Published 3 декабря, 09:41
Modified 3 декабря, 09:43
Updated 3 декабря, 09:43
Инцидент случился 2 декабря недалеко от ТРЦ «Сан-Сити». В соцсетях появилось видео, на котором две школьницы избивали сверстницу. Четвертый участник конфликта снимал все на камеру.
Подростки били девочку ногами, руками и таскали ее за волосы, требуя извинений. Ссора случилась якобы из-за оскорблений в соцсетях. Жертву насилия спасли прохожие.
Видео разлетелось по пабликам, дошло до СМИ и теперь СК организует проверку. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. В другой драке подростку прострелили щеку. Он встал на защиту брата.