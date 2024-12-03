atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 3 декабря, 09:41

Published 3 декабря, 09:41

Modified 3 декабря, 09:43

Updated 3 декабря, 09:43

Девочку побили

Школьницы избили сверстницу возле ТРЦ в Новосибирске — дракой заинтересован СК

3 декабря 2024, 09:41
Фото: Изображение Midjourney. Девочку побили

В Новосибирске следователи проверят школьниц после драки

В Новосибирске школьницы побили девочку на улице, в инцидент вмешался Следственный комитет.

Инцидент случился 2 декабря недалеко от ТРЦ «Сан-Сити». В соцсетях появилось видео, на котором две школьницы избивали сверстницу. Четвертый участник конфликта снимал все на камеру.

Подростки били девочку ногами, руками и таскали ее за волосы, требуя извинений. Ссора случилась якобы из-за оскорблений в соцсетях. Жертву насилия спасли прохожие.

Видео разлетелось по пабликам, дошло до СМИ и теперь СК организует проверку. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. В другой драке подростку прострелили щеку. Он встал на защиту брата.

Бастрыкин потребовал возбудить дело после стрельбы в подростка в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Женщину будут судить за ДТП со сбитым подростком-мотоциклистом под НовосибирскомВ Новосибирске арестовали трех подростков — в чем они провинилисьНовосибирских полицейских обвинили в избиении подростка — подробности скандала
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Школьники#Проверка#Нападение#Драка#Подростки#СК
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика