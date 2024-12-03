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Posted 3 декабря, 09:01

Published 3 декабря, 09:01

Modified 3 декабря, 09:01

Updated 3 декабря, 09:01

Совет молодых ученых Казахстана объединит специалистов науки

Совет молодых ученых Казахстана объединит специалистов науки

3 декабря 2024, 09:01
Фото: Изображение Midjourney.
Ученые из России и Казахстана обсудили перспективы сотрудничества в рамках IV Конгресса молодых ученых в образовательном центре «Сириус».

На сегодняшний день в научной сфере в Казахстане работают более 25,5 тысячи специалистов. В этом году в стране реализуется около 2 тысяч научных проектов, авторами 700 из них являются молодые ученые. Об этом пишет издание «Регнум».

В Казахстане был создан Совет молодых ученых. Он призван объединить научное сообщество и способствовать развитию новых направлений исследований. Среди разработок — электротракторы, медицинские устройства и подводные роботы.

Максат Жабагин, председатель Совета молодых ученых Национальной академии наук Казахстана, отметил, что одной из важнейших задач совета является привлечение талантливых специалистов, работающих за рубежом, в том числе и граждан Казахстана. Он подчеркнул, что такие ученые могут открыть в стране зеркальные лаборатории и стать основой для формирования новых научных групп, которые в перспективе могут стать новыми научными школами.

Казахстанские государственные деятели, ученые и политики за текущий год получили несколько возможностей высказаться по вопросам сотрудничества в различных сферах на разных площадках. Так, на форуме «Россия — Казахстан», который прошел 5 июня, выступил чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации Даурен Абаев. В июне в рамках форума «Биржевой товарный рынок ЕАЭС: ценовые индикаторы как драйвер интеграции» высказал свое мнение председатель правления АО «Товарная биржа „Евразийская торговая система“» Бакытжан Сагинтаев. Также он выступил в рамках форума «Цифровизация и прогнозирование: развитие инструментов управления рынком труда в ЕАЭС», прошедшего 28 сентября.

26 ноября текущего года между Казахстаном и Россией было подписано соглашение по углублению двустороннего сотрудничества в области исторического образования и исторической науки, на межрегиональном и межгосударственном уровне. Историки отмечают, что общая история является прочным фундаментом в деле укрепления многоплановых связей и дружбы.

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