Совет молодых ученых Казахстана объединит специалистов науки

Казахстанские государственные деятели, ученые и политики за текущий год получили несколько возможностей высказаться по вопросам сотрудничества в различных сферах на разных площадках. Так, на форуме «Россия — Казахстан», который прошел 5 июня, выступил чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации Даурен Абаев. В июне в рамках форума «Биржевой товарный рынок ЕАЭС: ценовые индикаторы как драйвер интеграции» высказал свое мнение председатель правления АО «Товарная биржа „Евразийская торговая система“» Бакытжан Сагинтаев. Также он выступил в рамках форума «Цифровизация и прогнозирование: развитие инструментов управления рынком труда в ЕАЭС», прошедшего 28 сентября.