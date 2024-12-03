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Posted 3 декабря, 12:28

Published 3 декабря, 12:28

Modified 3 декабря, 13:29

Updated 3 декабря, 13:29

Массовое ДТП

Стала известна причина пробки в Дзержинском районе: там произошло массовое ДТП

3 декабря 2024, 12:28
Фото: 1MI. Массовое ДТП

В Новосибирске образовалась пробка из-за столкновения такси и трамвая

На ул. Волочаевской таксист въехал в трамвай, рядом столкнулись еще два автомобиля. Очевидцы поделились записями с места происшествия.

Таксист въехал в трамвай №14 на ул. Волочаевской. Рядом столкнулись два других автомобиля. Из-за этого рядом с местом ДТП образовалась длинная пробка.

По словам очевидцев, у трамвая могли быть несправны тормоза.

«Мчался столбом, снег собирая вниз к Каменке. Так и думал, что снесёт кого-то», — прокомментировал один из очевидцев.

Предполагается, что трамвай въехал в два других автомобиля.

Также есть предположение, что водитель трамвая врезался и в остальные два автомобиля. Сотрудники, работающие на месте дорожно-транспортного инцидента, уточнят обстоятельства происшествия.

Видео: АСТ-54. Запись с видеорегистратора
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