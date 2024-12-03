Стала известна причина пробки в Дзержинском районе: там произошло массовое ДТП

Posted 3 декабря, 12:28
Published 3 декабря, 12:28
Modified 3 декабря, 13:29
Updated 3 декабря, 13:29
Таксист въехал в трамвай №14 на ул. Волочаевской. Рядом столкнулись два других автомобиля. Из-за этого рядом с местом ДТП образовалась длинная пробка.
По словам очевидцев, у трамвая могли быть несправны тормоза.
«Мчался столбом, снег собирая вниз к Каменке. Так и думал, что снесёт кого-то», — прокомментировал один из очевидцев.
Предполагается, что трамвай въехал в два других автомобиля.
Также есть предположение, что водитель трамвая врезался и в остальные два автомобиля. Сотрудники, работающие на месте дорожно-транспортного инцидента, уточнят обстоятельства происшествия.