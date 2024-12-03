Стали известны подробности жесткого ДТП в Тогучинском районе

34-летняя водитель Мицубиси столкнулась со встречным грузовиком, а затем влетела в попутный УАЗ. Сообщалось, что в автомобиле находилась семья с ребенком. Серьезные травмы и сотрясение мозга получила 15-летняя девочка, находившаяся в салоне.