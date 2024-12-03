Стали известны подробности жесткого ДТП в Тогучинском районе

Posted 3 декабря, 13:10
Published 3 декабря, 13:10
Modified 3 декабря, 13:24
Updated 3 декабря, 13:24
«Легковушка превратилась в груду металла», — заявляли очевидцы, комментируя жесткое ДТП, которое произошло сегодня на трассе из Тогучина в посёлок Горный.
34-летняя водитель Мицубиси столкнулась со встречным грузовиком, а затем влетела в попутный УАЗ. Сообщалось, что в автомобиле находилась семья с ребенком. Серьезные травмы и сотрясение мозга получила 15-летняя девочка, находившаяся в салоне.
Сообщается также, что в салоне Митсубиси зажало женщину и маленького ребёнка.