atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 3 декабря, 13:10

Published 3 декабря, 13:10

Modified 3 декабря, 13:24

Updated 3 декабря, 13:24

В ДТП пострадали дети

Стали известны подробности жесткого ДТП в Тогучинском районе

3 декабря 2024, 13:10
Фото: atas.info. В ДТП пострадали дети

15-летняя девочка пострадала в ДТП в Новосибирской области

Тройное ДТП спровоцировала машина, выехавшая на встречку. В столкновении пострадали дети. По сообщению Госавтоинспекции.

«Легковушка превратилась в груду металла», — заявляли очевидцы, комментируя жесткое ДТП, которое произошло сегодня на трассе из Тогучина в посёлок Горный.

34-летняя водитель Мицубиси столкнулась со встречным грузовиком, а затем влетела в попутный УАЗ. Сообщалось, что в автомобиле находилась семья с ребенком. Серьезные травмы и сотрясение мозга получила 15-летняя девочка, находившаяся в салоне.

Сообщается также, что в салоне Митсубиси зажало женщину и маленького ребёнка.

Жесткое ДТП с пострадавшими произошло в Тогучинском районе Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирской области поезд насмерть сбил молодого мигрантаМассовое ДТП с двумя погибшими произошло под НовосибирскомВ Новосибирской области водитель грузовика погиб в ДТП с тремя фурами
#София Самарина#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Россия#Сибирь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика