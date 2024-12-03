Стали известны точные даты школьных каникул в 2025 году

Posted 3 декабря, 02:34
Published 3 декабря, 02:34
Modified 3 декабря, 02:36
Updated 3 декабря, 02:36
Первые зимние каникулы в образовательных учреждениях начинаются с 30 декабря 2024 года. Дети будут отдыхать до 12 января следующего года. Фактически, об учебе можно забыть на 16 дней, ведь 28 и 29 декабря являются выходными днями.
Весной отдыхать отпустят 24 марта до 1 апреля, пишет Om1 Новосибирск. Эти даты рекомендованы Минпросвещения, однако школы сами в праве корректировать числа под себя. Также детей ждут летние, осенние и зимние каникулы в 2025 году.
Тем временем для работников сделали длинную рабочую неделю в конце года. Поработать придется 28 декабря. Это связано с переносом выходного на понедельник, 30 декабря. Затем можно будет смело отдыхать 8 января.