Стало известно, за что Петросян подал в суд на свою дочь

Posted 3 декабря, 14:23
Published 3 декабря, 14:23
Modified 3 декабря, 15:11
Updated 3 декабря, 15:11
Евгений Петросян подал заявление в суд на свою старшую дочь Викторину с требованием лишить ее права пользования квартирой в Москве.
Викторина, дочь Петросяна от первого брака, уже долгое время проживает в США. Как сообщила нынешняя супруга юмориста Татьяна Брухунова, Викторина не общается с отцом. Неизвестно, смогла ли женщина простить отца за его развод со Степаненко, с которой у Викторины были теплые отношения.
Адвокаты считают, что выписать из квартиры человека, который не проживает в ней долгое время и отказался от приватизации несложно. Мотивы Петросяна могут объяснятся намереньем продать либо завещать квартиру.
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