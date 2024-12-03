Стало известно, за что Петросян подал в суд на свою дочь

Викторина, дочь Петросяна от первого брака, уже долгое время проживает в США. Как сообщила нынешняя супруга юмориста Татьяна Брухунова, Викторина не общается с отцом. Неизвестно, смогла ли женщина простить отца за его развод со Степаненко, с которой у Викторины были теплые отношения.