Творцы из Москвы, Якутии и ЛНР: как пройдет юбилейный фестиваль снежных скульптур

Сибирский конкурс снежной скульптуры впервые состоялся 25 лет назад и с тех пор стал визитной карточкой Новосибирска. Он не только привлекает туристов, но и подчеркивает богатую культурную традицию Сибири, где зима становится источником вдохновения для творчества.