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Posted 3 декабря, 06:25

Published 3 декабря, 06:25

Modified 3 декабря, 06:27

Updated 3 декабря, 06:27

Снежная скульптура

Творцы из Москвы, Якутии и ЛНР: как пройдет юбилейный фестиваль снежных скульптур

3 декабря 2024, 06:25
Фото: Дмитрий Тростников. atas.info. Снежная скульптура

Новосибирск готовится к юбилейному фестивалю снежных скульптур

В Новосибирске стартовала подготовка к 25-му международному конкурсу снежных скульптур, который традиционно пройдет в парке «Сибирь-Арена». Событие, привлекающее мастеров и зрителей со всей страны и из-за рубежа, станет одним из центральных мероприятий зимнего сезона 2025 года.

Особенностью юбилейного конкурса станет необычная концепция, объединившая образы рек и музыкальных инструментов. Участникам предстоит создать снежные композиции, отражающие характер выбранной ими реки России через ассоциацию с музыкальным инструментом.

«Основой концепции конкурса станет органичное соединение и творческий синтез музыки, реки и скульптуры. Участникам предстоит создать композицию, соединяющую в себе образ реки России (каждая команда выбирает реку самостоятельно) и образ музыкального инструмента, который бы ассоциировался с характером выбранной реки», — рассказали в мэрии Новосибирска.

В конкурсе примут участие команды из Тывы, Якутии, Санкт-Петербурга, Москвы, Омска, Томска, Луганска, а также из села Купино Новосибирской области. Новосибирские мастера традиционно выступят отдельной группой.

Бюджет на подготовку конкурса составит 915,7 тысяч рублей. Средства пойдут на установку снежных блоков, строительство временных конструкций для работы мастеров, уборку территории и последующую организацию экспозиции. Подрядчик должен завершить подготовительные работы к 27 декабря 2024 года.

Сам конкурс пройдет с 4 по 8 января 2025 года. Итоговые работы останутся на территории парка в формате выставки до конца января, если позволят погодные условия.

Сибирский конкурс снежной скульптуры впервые состоялся 25 лет назад и с тех пор стал визитной карточкой Новосибирска. Он не только привлекает туристов, но и подчеркивает богатую культурную традицию Сибири, где зима становится источником вдохновения для творчества.

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