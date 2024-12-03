В Новосибирске банкротят одного из крупнейших дорожных подрядчиков

Posted 3 декабря, 11:13
Published 3 декабря, 11:13
Modified 3 декабря, 11:15
Updated 3 декабря, 11:15
Обратиться в Арбитражный суд Новосибирской с заявлением о признании должника ООО «СТС-Плюс» банкротом намерено ООО «НСПП». Сумма задолженности за поставленные товары, признанная ранее судом, составляет более 2,9 млн рублей.
«СТС-Плюс» в 2022 году входило в топ-5 крупнейших подрядчиков региона. Неудачи у компании начались после срыва крупного контракта на ремонт путепровода над Ипподромской магистралью. Летом 2024 года в рамках судебных разбирательств из-за невыполненных работ было арестовано имущество и счета компании.
В начале ноября компания «НСПП» уже подавала аналогичное заявление, но из-за технических ошибок суд оставил иск без движения.
ООО «НСПП» зарегистрировано в 2022 году, в качестве основного вида деятельности указано производство неметаллической минеральной продукции. По итогам 2023 года компания отчиталась о чистой прибыли в размере 2, 176 млн рублей.
В августе 2024 года «НСПП» было внесено в реестр недобросовестных поставщиков.