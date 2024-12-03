В Новосибирске банкротят одного из крупнейших дорожных подрядчиков

«СТС-Плюс» в 2022 году входило в топ-5 крупнейших подрядчиков региона. Неудачи у компании начались после срыва крупного контракта на ремонт путепровода над Ипподромской магистралью. Летом 2024 года в рамках судебных разбирательств из-за невыполненных работ было арестовано имущество и счета компании.