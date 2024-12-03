atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 3 декабря, 15:31

Published 3 декабря, 15:31

Modified 3 декабря, 15:46

Updated 3 декабря, 15:46

Люди остались без отопления в холода

В Новосибирске без отопления остались десятки домов — что произошло

3 декабря 2024, 15:31
Фото: 1MI. Люди остались без отопления в холода
3 декабря из-за аварии на теплосетях без отопления остались жители Кировского района Новосибирска.

Сегодня вечером без отопления остались дома на улицах Громова, Петухова и Зорге. По данным портала «Мой Новосибирск», отопление сейчас отключено в 55 домах.

В СГК НГС уже сообщили, что сейчас на трубопроводе по ул. Петухова идут краткосрочные ремонтные работы. Завершить их планируется к 6 часам утра.

Ранее жители Ленинского района в Новосибирске на двое суток остались без отопления из-за аварии на улице Космической, 32/1. А также сегодня местные жители пожаловались на прорыв трубы.

Улицы Новосибирска заливает водой из-за ЖКХ аварии: что произошло
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирцы остались без света из-за аварии на электросетяхВ Новосибирске из-за прорыва сети без отопления остались десятки домов«Подключение запущено»: губернатор прокомментировал аварийное отключение газа
#София Самарина#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#ЖКХ#Сибирь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика