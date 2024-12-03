В Новосибирске без отопления остались десятки домов — что произошло

Posted 3 декабря, 15:31
Published 3 декабря, 15:31
Modified 3 декабря, 15:46
Updated 3 декабря, 15:46
Сегодня вечером без отопления остались дома на улицах Громова, Петухова и Зорге. По данным портала «Мой Новосибирск», отопление сейчас отключено в 55 домах.
В СГК НГС уже сообщили, что сейчас на трубопроводе по ул. Петухова идут краткосрочные ремонтные работы. Завершить их планируется к 6 часам утра.
Ранее жители Ленинского района в Новосибирске на двое суток остались без отопления из-за аварии на улице Космической, 32/1. А также сегодня местные жители пожаловались на прорыв трубы.