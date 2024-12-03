atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 3 декабря, 04:25

Published 3 декабря, 04:25

Modified 3 декабря, 04:27

Updated 3 декабря, 04:27

Дети пострадали

В Новосибирске лжетренера осудят за травмы двух детей

3 декабря 2024, 04:25
Фото: 1MI. Дети пострадали
В Новосибирске дело директора спортивного парка ушло в суд: начальницу будут судить за травмы детей, сообщает прокуратура.

Речь идет о центре в Октябрьском районе. Женщина предоставляла спортивные услуги, на которые ходили дети. На одном из занятий по скалолазанию травмировались двое детей. Произошло это в 2023 году — на тот момент несовершеннолетним было 11 лет. Они получили травмы позвоночника.

Выяснилось, что тренировали их инструктора, которые не имели на это право — ни образования, ни квалификации. В результате и случился инцидент с травмированием подопечных.

В не отвечающих требованиям безопасности предоставления услуг обвинили 52-летнюю женщину. Ее дело направили суд, который поставит точку в данной истории. Ранее были арестованы счета концессионера строительства шести школ.

Бастрыкин потребовал возбудить дело после стрельбы в подростка в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске начали рассматривать дело бывших работников РостранснадзораБастрыкин потребовал возбудить дело после нападения собак на жителя НовосибирскаФСБ требует арестовать новосибирского бизнесмена по делу о хищениях в аквапарке
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Суд#Уголовное дело#Травмы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика