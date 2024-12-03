В Новосибирске лжетренера осудят за травмы двух детей

Posted 3 декабря, 04:25
Published 3 декабря, 04:25
Modified 3 декабря, 04:27
Updated 3 декабря, 04:27
Речь идет о центре в Октябрьском районе. Женщина предоставляла спортивные услуги, на которые ходили дети. На одном из занятий по скалолазанию травмировались двое детей. Произошло это в 2023 году — на тот момент несовершеннолетним было 11 лет. Они получили травмы позвоночника.
Выяснилось, что тренировали их инструктора, которые не имели на это право — ни образования, ни квалификации. В результате и случился инцидент с травмированием подопечных.
В не отвечающих требованиям безопасности предоставления услуг обвинили 52-летнюю женщину. Ее дело направили суд, который поставит точку в данной истории. Ранее были арестованы счета концессионера строительства шести школ.