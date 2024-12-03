В Новосибирске лжетренера осудят за травмы двух детей

Речь идет о центре в Октябрьском районе. Женщина предоставляла спортивные услуги, на которые ходили дети. На одном из занятий по скалолазанию травмировались двое детей. Произошло это в 2023 году — на тот момент несовершеннолетним было 11 лет. Они получили травмы позвоночника.