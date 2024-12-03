В Новосибирске мэр помогает спасать вековые голубые ели

Posted 3 декабря, 11:39
Published 3 декабря, 11:39
Modified 3 декабря, 11:41
Updated 3 декабря, 11:41
Голубые ели, посаженные более 60 лет назад, стали неотъемлемой частью облика улицы Богдана Хмельницкого. Их высаживали как часть программы озеленения в советское время. Сегодня они не только украшают район, но и выполняют важную экологическую функцию, защищая от пыли и создавая комфортный микроклимат.
Однако из-за строительства очередной многоэтажки на территории комплекса «Сосновый бор» был вырыт котлован для теплотрассы вплотную к деревьям. Это не только нарушило привычный облик улицы, но и вызвало опасения за сохранность растений.
После обращений жителей мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил провести проверку состояния деревьев. Агроном района и специалисты управления благоустройства осмотрели ели.
«Агроном района совместно со специалистами управления благоустройства обследовали деревья. Угрозы их падения нет. Но есть риск болезни и усыхания», — заявил глава Калининского района Герман Шатула на оперативном совещании.
В качестве профилактических мер застройщику было предписано обеспечить весной обильный полив и подкормку деревьев специальными удобрениями. На протяжении года специалисты будут наблюдать за состоянием деревьев, чтобы вовремя выявить возможные проблемы. Если ели начнут гибнуть, глава района пообещал принять меры против застройщика, включая компенсацию за причиненный ущерб.