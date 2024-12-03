В Новосибирске мэр помогает спасать вековые голубые ели

Голубые ели, посаженные более 60 лет назад, стали неотъемлемой частью облика улицы Богдана Хмельницкого. Их высаживали как часть программы озеленения в советское время. Сегодня они не только украшают район, но и выполняют важную экологическую функцию, защищая от пыли и создавая комфортный микроклимат.