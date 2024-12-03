В Новосибирске начался мощный снегопад — когда он закончится

Сайт gismeteo обещает теплую неделю, но похолодание к 7–8 декабря. Холоднее всего будет в ночь с 8 на 9 число (столбик термометра покажет -19) и с 9 на 10 число, когда стукнет мороз до -23 в ночное время. Дальше похолодание сохранится только в темное время суток. При этом всю неделю новосибирцев ждет снег.