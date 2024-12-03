В Новосибирске начался мощный снегопад — когда он закончится

Posted 3 декабря, 03:26
Published 3 декабря, 03:26
Modified 3 декабря, 03:28
Updated 3 декабря, 03:28
По данным «Яндекс. Погоды», снег будет идти всю неделю. При этом сильных морозов не ожидается. К концу недели похолодает до -13 днем и -16 ночью. Ближе к концу декабря может потеплеть до -8…-2.
Сайт gismeteo обещает теплую неделю, но похолодание к 7–8 декабря. Холоднее всего будет в ночь с 8 на 9 число (столбик термометра покажет -19) и с 9 на 10 число, когда стукнет мороз до -23 в ночное время. Дальше похолодание сохранится только в темное время суток. При этом всю неделю новосибирцев ждет снег.
World-weather прогнозирует не снежный месяц. Мороз ожидается только 17 декабря, когда на улице будет -30 ночью.