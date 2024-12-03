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Posted 3 декабря, 03:26

Published 3 декабря, 03:26

Modified 3 декабря, 03:28

Updated 3 декабря, 03:28

Холодно будет в регионе

В Новосибирске начался мощный снегопад — когда он закончится

3 декабря 2024, 03:26
Фото: Дмитрий Тростников. atas.info. Холодно будет в регионе

Жителей Новосибирска предупредили о снегопаде

В Новосибирске ожидается снежная неделя: синоптики представили прогноз погоды.

По данным «Яндекс. Погоды», снег будет идти всю неделю. При этом сильных морозов не ожидается. К концу недели похолодает до -13 днем и -16 ночью. Ближе к концу декабря может потеплеть до -8…-2.

Сайт gismeteo обещает теплую неделю, но похолодание к 7–8 декабря. Холоднее всего будет в ночь с 8 на 9 число (столбик термометра покажет -19) и с 9 на 10 число, когда стукнет мороз до -23 в ночное время. Дальше похолодание сохранится только в темное время суток. При этом всю неделю новосибирцев ждет снег.

World-weather прогнозирует не снежный месяц. Мороз ожидается только 17 декабря, когда на улице будет -30 ночью.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Прогноз#Зима#Снег#Метель#Снегопад
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