В Новосибирске сняли фильм с сибирским Леонардо Ди Каприо

Снималась кинокартина в Алтайском крае. Там было больше всего дублей. Как отметил продюсер Юрий Романов, сцены были сняты и в Новосибирске, а именно в павильонах НГТУ. В процессе помогали и сами студенты. Премьера запланирована на 2025 год, но точная дата пока держится в секрете.