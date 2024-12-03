В Новосибирске сняли фильм с сибирским Леонардо Ди Каприо

Posted 3 декабря, 08:58
Published 3 декабря, 08:58
Modified 3 декабря, 09:00
Updated 3 декабря, 09:00
Фильм называется «Лео, у нас сибирские обстоятельства». В главной роли — Александр Ясень. Он воплотился в двойника американского актера Леонардо Ди Каприо.
Сюжет развивается в алтайской деревне. Туда попадает звезда Голливуда. Там он пытается адаптироваться к условиям, местной жизни, людям, а в конце встречает свою возлюбленную.
Снималась кинокартина в Алтайском крае. Там было больше всего дублей. Как отметил продюсер Юрий Романов, сцены были сняты и в Новосибирске, а именно в павильонах НГТУ. В процессе помогали и сами студенты. Премьера запланирована на 2025 год, но точная дата пока держится в секрете.