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Posted 3 декабря, 08:58

Published 3 декабря, 08:58

Modified 3 декабря, 09:00

Updated 3 декабря, 09:00

Фильм сняли

В Новосибирске сняли фильм с сибирским Леонардо Ди Каприо

3 декабря 2024, 08:58
Фото: 1MI. Фильм сняли
Завершены съемки фильма с Ди Каприо, которые проходили в Новосибирске, о чем рассказал продюсер кинокартины.

Фильм называется «Лео, у нас сибирские обстоятельства». В главной роли — Александр Ясень. Он воплотился в двойника американского актера Леонардо Ди Каприо.

Сюжет развивается в алтайской деревне. Туда попадает звезда Голливуда. Там он пытается адаптироваться к условиям, местной жизни, людям, а в конце встречает свою возлюбленную.

Снималась кинокартина в Алтайском крае. Там было больше всего дублей. Как отметил продюсер Юрий Романов, сцены были сняты и в Новосибирске, а именно в павильонах НГТУ. В процессе помогали и сами студенты. Премьера запланирована на 2025 год, но точная дата пока держится в секрете.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Нгту#Творчество#Фильм#Алтайский край#Актер
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