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Posted 3 декабря, 08:22

Published 3 декабря, 08:22

Modified 3 декабря, 08:24

Updated 3 декабря, 08:24

Поезд сбил человека

В Новосибирской области поезд насмерть сбил молодого мигранта

3 декабря 2024, 08:22
Фото: atas.info. Поезд сбил человека
Мигрант погиб под колесами поезда в Новосибирской области, информирует транспортная прокуратура.

Все произошло в ночь на 3 декабря в Мошковском районе. Вблизи станции Ояш молодой человек был на железнодорожных путях, когда к нему приближался поезд.

Пешеход не реагировал на звуковые сигналы и столкновение было неизбежным, так как для тормоза состава нужна достаточная дистанция и время. Житель Новосибирска погиб.

Как оказалось, это был гражданин Центральной Азии, которому было всего лишь 24 года. Врачи бы не смогли оказать помощь иностранцу.

Другая трагедия случилась на станции Чик. Там погиб школьник. Мальчик переходил пути в наушниках.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Гибель#Поезд#Мошковский район#18+
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