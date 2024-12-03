В Новосибирской области поезд насмерть сбил молодого мигранта

Posted 3 декабря, 08:22
Published 3 декабря, 08:22
Modified 3 декабря, 08:24
Updated 3 декабря, 08:24
Все произошло в ночь на 3 декабря в Мошковском районе. Вблизи станции Ояш молодой человек был на железнодорожных путях, когда к нему приближался поезд.
Пешеход не реагировал на звуковые сигналы и столкновение было неизбежным, так как для тормоза состава нужна достаточная дистанция и время. Житель Новосибирска погиб.
Как оказалось, это был гражданин Центральной Азии, которому было всего лишь 24 года. Врачи бы не смогли оказать помощь иностранцу.
Другая трагедия случилась на станции Чик. Там погиб школьник. Мальчик переходил пути в наушниках.