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Posted 3 декабря, 13:49

Published 3 декабря, 13:49

Modified 3 декабря, 14:21

Updated 3 декабря, 14:21

Музыка заменит школьные звонки

В школах Новосибирска классическая музыка заменит звонки на уроки

3 декабря 2024, 13:49
Фото: 1MI. Музыка заменит школьные звонки
По новому проекту минпросвещения, школам вместо обычных звонков рекомендовано начинать уроки с мелодий классических и современных произведений.

В мэрии города сообщили, что знакомство школьников с наследием отечественных композиторов важно для формирования музыкальной культуры.

Мелодии зазвучали в коридорах новосибирских школ в ноябре этого года. Так, в юбилей Александры Пахмутовой, вместо привычных звонков звучали отрывки ее произведений.

С наступлением декабря вместо звонков дети будут слышать балеты Чайковского. Было решено выбрать именно эти произведения, так как они лучше всего справятся с созданием праздничной атмосферы.

Далее с января по май мелодии будут выбирать по историческим датам по темам занятий «Разговоры о важном».

Однако следует заметить, что проект носит рекомендательный характер и не является обязательным для всех школ Новосибирска.

Ранее сообщалось, за что могут получить штрафы учителя в Новосибирске.

Уроки ПДД могут появиться в школьной программе
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#София Самарина#Культура#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Россия#Сибирь#Школы#Министерство культуры
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