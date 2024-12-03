В школах Новосибирска классическая музыка заменит звонки на уроки

Posted 3 декабря, 13:49
Published 3 декабря, 13:49
Modified 3 декабря, 14:21
Updated 3 декабря, 14:21
В мэрии города сообщили, что знакомство школьников с наследием отечественных композиторов важно для формирования музыкальной культуры.
Мелодии зазвучали в коридорах новосибирских школ в ноябре этого года. Так, в юбилей Александры Пахмутовой, вместо привычных звонков звучали отрывки ее произведений.
С наступлением декабря вместо звонков дети будут слышать балеты Чайковского. Было решено выбрать именно эти произведения, так как они лучше всего справятся с созданием праздничной атмосферы.
Далее с января по май мелодии будут выбирать по историческим датам по темам занятий «Разговоры о важном».
Однако следует заметить, что проект носит рекомендательный характер и не является обязательным для всех школ Новосибирска.
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