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Posted 3 декабря, 02:17

Published 3 декабря, 02:17

Modified 3 декабря, 02:19

Updated 3 декабря, 02:19

Черника полезна

Врач развеяла жителям Новосибирска главный миф о пользе черники

3 декабря 2024, 02:17
Фото: Изображение Midjourney. Черника полезна
Новосибирцам рассказали, так ли полезна черника для зрения: ответ дал врач.

Как отметила офтальмолог Сабина Ашрафова, черника в действительности весьма полезная для организма человека. Однако все надежды на нее строить не стоит.

Дело в том, что ее свойство начинает действовать лишь в комплексном подходе. Одна черника ваше зрение не спасет и не сделает его лучше, пишет телеканал «Саратов 24» со ссылкой на NEWS.ru.

Полезные свойства ягода все же имеет. Она поддерживает здоровье в тонусе, укрепляет сосуды, помогает в работе ЖКТ и восстанавливает утраченный коллаген. Ранее новосибирскую певицу Пелагею перед концертом спасали сибирские врачи в родном городе.

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#Эмилия Губарева#Медицина#Новосибирск#Врач#Здоровье#Ягода#Зрение
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