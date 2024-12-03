Врач развеяла жителям Новосибирска главный миф о пользе черники

Posted 3 декабря, 02:17
Published 3 декабря, 02:17
Modified 3 декабря, 02:19
Updated 3 декабря, 02:19
Как отметила офтальмолог Сабина Ашрафова, черника в действительности весьма полезная для организма человека. Однако все надежды на нее строить не стоит.
Дело в том, что ее свойство начинает действовать лишь в комплексном подходе. Одна черника ваше зрение не спасет и не сделает его лучше, пишет телеканал «Саратов 24» со ссылкой на NEWS.ru.
Полезные свойства ягода все же имеет. Она поддерживает здоровье в тонусе, укрепляет сосуды, помогает в работе ЖКТ и восстанавливает утраченный коллаген. Ранее новосибирскую певицу Пелагею перед концертом спасали сибирские врачи в родном городе.