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Posted 3 декабря, 11:52

Published 3 декабря, 11:52

Modified 3 декабря, 11:54

Updated 3 декабря, 11:54

Момент задержания

За него просили 600 тысяч рублей: 20-летнего парня похитили в Новосибирске

3 декабря 2024, 11:52
Фото: СУ СКР по Новосибирской области. Момент задержания

В Новосибирске возбудили дело о похищении человека ради выкупа

В Новосибирске трое мужчин похитили 20-летнего молодого человека, потребовав за его освобождение крупную сумму денег.В отношении них возбудили уголовное дело, сообщили в следственном комитете по Новосибирской области.

Инцидент произошел в воскресенье 1 декабря на улице Ватутина в Ленинском районе. По версии следствия, обвиняемые действовали группой лиц по предварительному сговору. Они силой усадили жертву в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Применяя насилие, похитители удерживали молодого человека несколько часов, требуя у него передать 600 тысяч рублей.

Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям сотрудники полиции установили местонахождение автомобиля злоумышленников, освободили потерпевшего и задержали подозреваемых. На данный момент трое мужчин находятся под стражей. Следственный комитет будет ходатайствовать о заключении их под стражу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Похищение человека из корыстных побуждений». По данной статье задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Уголовное дело#Похищение#Выкуп
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