За него просили 600 тысяч рублей: 20-летнего парня похитили в Новосибирске

Инцидент произошел в воскресенье 1 декабря на улице Ватутина в Ленинском районе. По версии следствия, обвиняемые действовали группой лиц по предварительному сговору. Они силой усадили жертву в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Применяя насилие, похитители удерживали молодого человека несколько часов, требуя у него передать 600 тысяч рублей.