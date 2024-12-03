За него просили 600 тысяч рублей: 20-летнего парня похитили в Новосибирске

Posted 3 декабря, 11:52
Published 3 декабря, 11:52
Modified 3 декабря, 11:54
Updated 3 декабря, 11:54
Инцидент произошел в воскресенье 1 декабря на улице Ватутина в Ленинском районе. По версии следствия, обвиняемые действовали группой лиц по предварительному сговору. Они силой усадили жертву в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Применяя насилие, похитители удерживали молодого человека несколько часов, требуя у него передать 600 тысяч рублей.
Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям сотрудники полиции установили местонахождение автомобиля злоумышленников, освободили потерпевшего и задержали подозреваемых. На данный момент трое мужчин находятся под стражей. Следственный комитет будет ходатайствовать о заключении их под стражу.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Похищение человека из корыстных побуждений». По данной статье задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.