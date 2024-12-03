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Posted 3 декабря, 10:45

Published 3 декабря, 10:45

Modified 3 декабря, 10:48

Updated 3 декабря, 10:48

Есть пострадавшие

Жесткое ДТП с пострадавшими произошло в Тогучинском районе Новосибирской области

3 декабря 2024, 10:45
Фото: atas.info. Есть пострадавшие
В Новосибирской области произошло жуткое ДТП с пострадавшими, о чем сообщают очевидцы в разговоре с Atas.info.

Все произошло на трассе в Новосибирской области. Возле села Борцово в Тогучинском районе столкнулись легковой и грузовой автомобили. Каждую машину отбросило по разным обочинам.

«Легковушка превратилась в груду металла», — говорят Atas.info очевидцы с места событий.

По предварительной информации, есть пострадавшие. Со слов новосибирцев, это семья из трех человек и ребенок. В ГАИ официально информацию не прокомментировали.

По видео заметно, что синяя машина получила сильные повреждения. На месте дежурили оперативные службы: пожарные, скорые, ГАИ. Ранее в этом же районе перевернулся автозак ФСИН. В нем перевозили заключенных.

Видео: atas.info. Пострадали люди
Стали известны подробности ДТП с перевернутым автомобилем ФСИН под Новосибирском
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