Жесткое ДТП с пострадавшими произошло в Тогучинском районе Новосибирской области

Posted 3 декабря, 10:45
Published 3 декабря, 10:45
Modified 3 декабря, 10:48
Updated 3 декабря, 10:48
Все произошло на трассе в Новосибирской области. Возле села Борцово в Тогучинском районе столкнулись легковой и грузовой автомобили. Каждую машину отбросило по разным обочинам.
«Легковушка превратилась в груду металла», — говорят Atas.info очевидцы с места событий.
По предварительной информации, есть пострадавшие. Со слов новосибирцев, это семья из трех человек и ребенок. В ГАИ официально информацию не прокомментировали.
По видео заметно, что синяя машина получила сильные повреждения. На месте дежурили оперативные службы: пожарные, скорые, ГАИ. Ранее в этом же районе перевернулся автозак ФСИН. В нем перевозили заключенных.