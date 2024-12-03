Жители Новосибирска взволнованы судьбой пропавшего лебедя

Posted 3 декабря, 01:52
Published 3 декабря, 01:52
Modified 3 декабря, 01:54
Updated 3 декабря, 01:54
Происходит все в поселке Кольцово. Этим летом там появились лебеди: они оказались в местном парке. Жители каждый день любовались на двух птиц. Однако с наступлением холодов ситуация накалилась.
Многие начали переживать, как пернатые должны выживать в сибирские морозы. Тогда администрация придумала построить специальный домик в теплице с доступом к воде. Как говорят очевидцы, там было настолько мало места, что лебеди даже не могли раскрыть крылья.
Ближе к зиме, один из лебедей пропал. Куда он делся, никто не знает. Улететь они не могут из-за подрезанных крыльев. Второй лебедь находится в теплице и каждый день стучит по стенкам. Тем временем Новосибирский зоопарк показал лебединое озеро после заморозков.