Жители Новосибирска взволнованы судьбой пропавшего лебедя

Ближе к зиме, один из лебедей пропал. Куда он делся, никто не знает. Улететь они не могут из-за подрезанных крыльев. Второй лебедь находится в теплице и каждый день стучит по стенкам. Тем временем Новосибирский зоопарк показал лебединое озеро после заморозков.