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Posted 3 декабря, 01:52

Published 3 декабря, 01:52

Modified 3 декабря, 01:54

Updated 3 декабря, 01:54

Лебедь исчез

Жители Новосибирска взволнованы судьбой пропавшего лебедя

3 декабря 2024, 01:52
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Лебедь исчез
В новосибирском поселке таинственно пропал лебедь: местные жители беспокоятся по этому поводу, о чем сообщают в соцсетях.

Происходит все в поселке Кольцово. Этим летом там появились лебеди: они оказались в местном парке. Жители каждый день любовались на двух птиц. Однако с наступлением холодов ситуация накалилась.

Многие начали переживать, как пернатые должны выживать в сибирские морозы. Тогда администрация придумала построить специальный домик в теплице с доступом к воде. Как говорят очевидцы, там было настолько мало места, что лебеди даже не могли раскрыть крылья.

Ближе к зиме, один из лебедей пропал. Куда он делся, никто не знает. Улететь они не могут из-за подрезанных крыльев. Второй лебедь находится в теплице и каждый день стучит по стенкам. Тем временем Новосибирский зоопарк показал лебединое озеро после заморозков.

Фото: послушано Кольцово
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Птицы#Заморозки#Кольцово#Лебеди
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